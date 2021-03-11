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"Торговала голыми снимками": магнат подал в суд на слишком предприимчивую любовницу

Сегодня, 13:42

Магнат утверждает, что девушка обвела его вокруг пальца

59-летний американский миллионер Стивен Клубек подал в суд на свою 26-летнюю любовницу Стефани Гурзански. Магнат утверждает, что та обвела его вокруг пальца, заставив поверить, что она – настоящая фотомодель. На самом деле Гурзански зарабатывала продажей откровенных снимков в соцсетях. Об этом сообщает издание International Business Times.

Изначально миллионер засыпал возлюбленную подарками, на которые потратил около 1,3 млн долларов: покупал ей дорогие украшения, оплачивал вечеринки, полеты на частном самолете и аренду роскошной квартиры в престижном районе Беверли-Хиллз.

Фото: Instagram | Baby G

Стефани активно пользовалась щедростью ухажера. Кроме этого, она использовала шикарный особняк магната, его личный самолет и другие роскошные локации, к которым получила доступ, для того, чтобы на их фоне делать свой откровенный контент.

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Фото: Instagram | Baby G

Обманутый Стивен считает поведение девушки оскорбительным, ведь она устраивали "горячие сїемки", когда его дети и прислуга были дома.

Стефани, в свою очередь, не спешит соглашаться с обвинениями. По словам девушки, она сама разорвала отношения с миллионером, отвергнув его предложение руки и сердца. Мужчина хотел, чтобы избранница перестала снимать откровенные фото, но ее такой расклад не устроил.

Фото: Instagram | Baby G

Напомним, 27-летняя бразильская модель Луана Сандиен устроила откровенную фотосессию в пустыне Дубая и тем самым вызвала шквал критики со стороны верующих.

Кроме этого, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/stefaniegurzanski
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