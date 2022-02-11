ТОП-20 приложений для знакомств вместо Tinder

Где знакомиться для секса, серьезных отношений или без всего этого – просто расслабиться и получить кайф

20 мобильных приложений для любви и секса / Фото: Pixabay

Ажиотаж вокруг фильма "Аферист из Tinder" озадачил многих девушек главным вопросом: где же знакомиться в Интернете, чтобы наверняка безопасно и без слезных последствий. Рассказываем.

Для начала вы должны понять, что никто ни от чего не застрахован. Подобные случаи знакомств с аферистами, мошенниками, извращенцами и другими отбросами общества всегда были, есть и будут. Поэтому без бдительности и осторожности слепо погружаться в новые отношения не стоит.

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Сегодня в мире существует очень много различный приложений для отношений и поиска наслаждений на любой вкус. И это прекрасно, когда ты сразу выстраиваешь границы и видишь, что нужно понравившемуся человеку, а не пытаешься угадать, подыскивая под него "пароли и ключи".

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Специалисты рекомендуют искать "обоюдные желания" в Фейсбуке, но в нашей стране эта социальная сеть большинством людей используется для налаживания рабочих контактов, а для личных вопросов предпочтительно использовать другие приложения.

ТОП-20 популярных приложений для секса и любви

Kindu – приложение для поиска секс-партнера. Здесь вы можете сразу написать, что именно ищите, высветлить все свои фантазии. А можете скрыть для подходящего момента и понравившегося партнера.

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Wingman – приложение для тех, кто ищет связь в командировке или путешествии. В нем вы сможете найти пару еще в аэропорту.

Crushh – приложение для знакомств, в котором по эмодзи, знакам препинания, длине сообщений, частоте и скорости ответов определяется уровень симпатии собеседника, а также график охлаждения и обострения внимания.

Bumble App – территория, где выбор остается за девушкой, а любое общение длится всего сутки, если дама так и не заинтересуется во встрече с потенциальным партнером.

3nder – для любителей чего-то новенького и поиска не одного партнера, а сразу горячей парочки. О новом тренде под названием "труппли" мы рассказывали ранее. Здесь все собираются для секса втроем, а для пар предусмотрены особые аккаунты, чтобы максимально избежать неловкости.

Raya и Luxy – это элитная версия того же Tinder, но чтобы найти партнера, нужно и самому из себя что-то представлять, а не просто выставить пару красивых фото.

The League – приложение для интеллектуалов и тех, кто не представляет себя без любимой работы. Залогиниться в него можно исключительно через LinkedIn.

Strongest Vibrator – симуляционное приложение, превращающее телефон в вибратор. Также можно менять интенсивность вибраций и настраивать смартфон по желанию.

Sex Tips – приложение, в котором не нужно строить из себя недотрогу и пытаться чем-то удивить. Сюда приходят люди, которые знают, что ищут после напряженной рабочей недели.

Sex Keeper – приложение, где можно вносить данные о сексуальной активности и добавлять потраченные калории в список "спорт".

Sexperience – в этом приложении вы можете не просто найти партнера для секса, но и отметить локацию секса. А к концу года получить прекрасную секс-карту своих перемещений.

Sex Drive (iOS) – набор бинауральных звуков, влияющих на мозг так, чтобы приводить вас в состояние возбуждения.

Love Sparks – такой себе тренер, только не в спортзале. Это приложение позволяет выбирать позы и эксперименты в зависимости от настроения, интенсивности, уровня фитнес-подготовки.

Pillow – приложение с сексуальными играми, поцелуями, прикосновениями и другими приятными мелочами, которые смогут разбудить новые оттенки чувственности.

The blueMotion – приложение для удаленного контроля вибратора, в котором можно даже записать голос.

The Durex Experiment – приложение для расширения горизонтов в сексе. В нем вы сможете выбрать челендж на 4 недели, отмечать степени удовольствия и тенденции.

Couple Foreplay – приложение для пар. В нем каждый из вас получает конкретное задание и получает время на его выполнение.

Dirty Game, Truth or Dare – приложение-челендж. Хорошая штука, позволяющая узнать сразу, на что готов и не готов потенциальный партнер в сексе и отношених.

UnderCovers – приложение, помогающее найти идеального партнера с помощью виш-листа с 99 секс-вариациями. Если находятся совпадения с кем-то, вы сразу же получаете уведомление

Если вы еще не в курсе, тогда читайте, как Тиндер-любовник развел наивных девушек на 10 миллионов долларов.

Всегда помните, осторожность лишней не бывает. А 7 профилей в Tinder, которые описывают реалии онлайн-знакомств – тому доказательство.