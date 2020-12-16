Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Tesla на сумасшедшей скорости догнала реактивный самолет (видео)

Сегодня, 08:30

Автомобиль разогнали до максимальной скорости – 245 километров в час

Российские энтузиасты сняли на видео смертельно опасный трюк. Они разогнали автомобиль Tesla до максимальной скорости в 245 километров в час и заставили реактивный самолет лететь почти вплотную над электромобилем. Ролик опубликован на странице Fastboompro в Instagram.

По словам создателя видео Алишера Панка, до них "такого еще не делал никто". За съемку ролика отвечал Сергей Валяев из Cameraptor. Он пояснил, что Tesla – хороший выбор для трюка, потому что она спроектирована таким образом, что вес распределяется по дну машины и равномерно прижимает ее к земле.

Планирование всего процесса заняло полгода.

Alisher Punk (@fastboompro)

Автор мечтает, чтобы видео трюка добралось до Маска – и тот бы предоставил модель Tesla для следующих роликов команды.

Читайте также:
Tesla Model Y разваливается буквально на ходу

Ранее мы сообщали, как Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость. Также Tesla Model S безнадежно отстала от главного конкурента Lucid Air в гонке на скорость.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Илон Маск меняет место жительства: он назвал причину Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla Строительство завода Tesla в Германии остановили из-за спящих змей
видео авто самолет Tesla
Источники: Сегодня , instagram.com/fastboompro
Реклама

Новости партнеров

Майнинг на ноутбуке в 2020 году: выгодно или нет
Майнинг на ноутбуке в 2020 году: выгодно или нет
Критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме
Критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме
Майнинг на ноутбуке в 2020 году: выгодно или нет
Майнинг на ноутбуке в 2020 году: выгодно или нет
Критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме
Критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме

Популярные статьи

Сегодня, 08:10Стиль

Новогодний маникюр: идеи дизайна ногтей 2021

Вчера, 16:13Food

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Вчера, 15:56Стиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

Вчера, 15:30Афиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

Вчера, 15:26Fun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

14 декабряШоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

14 декабряEvents

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

14 декабряШоу-бизнес

Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука

14 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

Новости партнеров

Какой купить майнер и на что обратить внимание при выборе
Какой купить майнер и на что обратить внимание при выборе
Как не стать жертвой скрытого майнинга
Как не стать жертвой скрытого майнинга
В Украине создали игру про войну на Донбассе (фото)
В Украине создали игру про войну на Донбассе (фото)
В Украине создали игру про войну на Донбассе (фото)
В Украине создали игру про войну на Донбассе (фото)
Какой купить майнер и на что обратить внимание при выборе
Какой купить майнер и на что обратить внимание при выборе
Самая стильная альтернатива платью осенью и зимой
Самая стильная альтернатива платью осенью и зимой
Как не стать жертвой скрытого майнинга
Как не стать жертвой скрытого майнинга
Самая стильная альтернатива платью осенью и зимой
Самая стильная альтернатива платью осенью и зимой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять