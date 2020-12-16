Tesla на сумасшедшей скорости догнала реактивный самолет (видео)

Автомобиль разогнали до максимальной скорости – 245 километров в час

Российские энтузиасты сняли на видео смертельно опасный трюк. Они разогнали автомобиль Tesla до максимальной скорости в 245 километров в час и заставили реактивный самолет лететь почти вплотную над электромобилем. Ролик опубликован на странице Fastboompro в Instagram.

По словам создателя видео Алишера Панка, до них "такого еще не делал никто". За съемку ролика отвечал Сергей Валяев из Cameraptor. Он пояснил, что Tesla – хороший выбор для трюка, потому что она спроектирована таким образом, что вес распределяется по дну машины и равномерно прижимает ее к земле.

Планирование всего процесса заняло полгода.

Автор мечтает, чтобы видео трюка добралось до Маска – и тот бы предоставил модель Tesla для следующих роликов команды.

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Ранее мы сообщали, как Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость. Также Tesla Model S безнадежно отстала от главного конкурента Lucid Air в гонке на скорость.

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