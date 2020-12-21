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Таинственное послание из позапрошлого века запутало ученых (фото)

Сегодня, 09:55

Записка датируется 23 сентября 1894 года

Бутылку с загадочным посланием из позапрошлого века нашли в американском городе Бостон, штат Массачусетс. Записку спрятали внутри дома за дымоходом для камина в старой пустой таре из-под ржаного виски. Об этом рассказали сотрудники местной археологической службы Boston Archaeology Program на своей странице в Facebook.

Послание датируется 23 сентября 1894 года. В записке упоминалось имя Том Форд и таинственная фраза "Шесть на Ши". Археологи указали адрес здания, где нашли бутылку с запиской, и попросили пользователей сети ее расшифровать.

В США нашли таинственную бутылку с запиской
В США нашли таинственную бутылку с запиской
Фото: facebook.com/BostonArchaeo

"Я думаю, что в 1894 году некий Том Форд жил на улице Ши, дом 6 в Бостоне", "Похоже на пари или запись ставки", "Возможно, кто-то прятал доказательства пьянок и азартных игр", – пишут в комментариях юзеры.

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Местный археолог Джо Бэгли надеется разгадать значение записки и узнать всю правду о человеке, который ее написал. "Я никогда не видел ничего подобного", – признался специалист.

К слову, это уже не первая подобная история. В январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Кроме этого, мы рассказывали, как рыбак отправил послание в бутылке и спустя 20 лет неожиданно получил ответ.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/BostonArchaeo
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