Тадж-Махал на голове – новые тренды стрижек в Индии (видео)

В одной из парикмахерских Индии нашли способ привлечь клиентов. Мастера салона выстригают на голове клиентов рисунки и целый картины. Среди самых популярных – Тадж-Махал, портрет Майкла Джексона и диснеевские герои.
Над стрижками работают два брата – Гурвиндер и Раджвиндер.
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Я – страстный фанат Майкла Джексона и ждал возможности сделать такую стрижку очень долго. Мое желание сегодня наконец свершилось, и я невероятно счастлив – рассказал один из клиентов салона.
Братья рассказали, что в основном простригают общие линии, а тонкие подрисовывают специальным карандашом.
В основном работа над одной стрижкой, в зависимости от сложности, занимает от одного часа и до четырех.
Также мастера отметили, что уже делали изображения Криштиану Роналду, актеров Болливуда и игроков в крикет.
Интересно, ребята стали на столько успешны, что планируют покорять и мировой рынок. в скором времени они собираются показать свое мастерство на конкурсах для парикмахеров в США и Мексике.
Стоимость такой стрижки составляет от 20 до 30 долларов.
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