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Тадж-Махал на голове – новые тренды стрижек в Индии (видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
22 октября, 16:45
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Чтобы стать неповторимыми – индийцы превращают в произведение искусства собственные головы. Единственное, слишком быстро эта красота зарастает. Смотрите, как это выглядит

В одной из парикмахерских Индии нашли способ привлечь клиентов. Мастера салона выстригают на голове клиентов рисунки и целый картины. Среди самых популярных – Тадж-Махал, портрет Майкла Джексона и диснеевские герои.

Модные стрижки в Индии
Модные стрижки в Индии / Фото: Сегодня

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Над стрижками работают два брата – Гурвиндер и Раджвиндер.

Я – страстный фанат Майкла Джексона и ждал возможности сделать такую ​​стрижку очень долго. Мое желание сегодня наконец свершилось, и я невероятно счастлив – рассказал один из клиентов салона.

Модные стрижки в Индии
Модные стрижки в Индии / Фото: Сегодня

Братья рассказали, что в основном простригают общие линии, а тонкие подрисовывают специальным карандашом.

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В основном работа над одной стрижкой, в зависимости от сложности, занимает от одного часа и до четырех.

Также мастера отметили, что уже делали изображения Криштиану Роналду, актеров Болливуда и игроков в крикет.

Модные стрижки в Индии
Модные стрижки в Индии / Фото: Сегодня

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Интересно, ребята стали на столько успешны, что планируют покорять и мировой рынок. в скором времени они собираются показать свое мастерство на конкурсах для парикмахеров в США и Мексике.

Стоимость такой стрижки составляет от 20 до 30 долларов.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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