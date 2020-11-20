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Сыч отказался покидать елку и приехал с ней на Рождество в центр Нью-Йорка: фото и видео

Сегодня, 12:56

В общей сложности птица преодолела почти 300 километров

На площади у Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке (США) во время установки живой рождественской елки среди ветвей нашли североамериканского мохноногого сыча. Птица, судя по всему, провела там три дня без еды и воды, пока 23-метровое дерево везли в американский мегаполис.

В общей сложности сыч преодолел почти 300 километров. Птицу отвезли в специализированный центр спасения животных. Там ее напоили, накормили мышами и отогрели. Осмотр ветеринара показал, что с сычом все в порядке, пишет издание HuffPost.

Фото: instagram.com/ravensbeardwildlifecenter
Фото: instagram.com/ravensbeardwildlifecenter
Фото: instagram.com/ravensbeardwildlifecenter

Сыча решили назвать Рокфеллером в честь центра, неподалеку которого его обнаружили. Вскоре птицу отпустят в дикую природу.

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Фото: instagram.com/ravensbeardwildlifecenter

Напомним, главная елка Украины в этом году будет искусственной, а ее высота рекордной – 31 метр. Само новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.

Как украшали елку на Софийской площади в прошлом году, смотрите на нашем видео:

Видео: Сегодня

Кроме этого, мы рассказывали, что киевская новогодняя елка – 2019/2020 на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых в Европе. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. В пятерку лучших также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/ravensbeardwildlifecenter
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