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За нас все скажет аромат: свеча, которая пахнет как 2021 год

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
30 октября, 10:00
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Британцы решили уже начать подводить итоги года, выпустив ароматную свечу для дома. Ее запах посвящен самым знаковым событиям. А чем вам запомнился 2021-й год?
Свеча с запахом 2021 года под названием The 2021 Scent
Свеча с запахом 2021 года под названием The 2021 Scent / Фото: пресс-служба

Британский бренд Flaming Crap, выпускающий товары домашнего обихода, выпустил новую свечу под названием The 2021 Scent.

Как отмечают создатели, эта свеча, вдохновлена популярным сериалом Netflix "Игра в кальмара", движением #FreeBritney, трендами TikTok и вакцинацией от COVID-19. Таким образом в компании хотели отметить "немного лучший год", по сравнению с прошлым.

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Основатель компании Оливер Бёрр рассказал:

Когда свеча горит, она проходит через четыре различных и необычных слоя, которые чудесным образом дополняют друг друга. Созданный в ознаменование выдающихся моментов года, она определенно станет уникальным подарком к праздникам.

Так, первые ноты свечи раскрываются сладким ароматом ягод и сливок, что соответствует тенденциям TikTok, а затем переходит в аромат сот, что символизирует "Игру в кальмара".

Свеча с запахом 2021 года
Свеча с запахом 2021 года / Фото: пресс-служба

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Следующим раскроется аромат Fantasy, посвященный движению #FreeBritney и, наконец, завершает свечу аромат, символизирующий вакцинацию от коронавируса.

Сама свеча создана из воска, а обернута переработанной бумагой. Создатели обещают, что она будет гореть около 30 часов. The 2021 Scent можно купить по цене 19,50 долларов (около 525 грн).

Напомним, в прошлом году компания Flaming Crap выпустила свечу под названием Smells Like Capitalism, которая была посвящена запаху денег.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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