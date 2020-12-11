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Супруги нашли в клумбе древний клад и стали миллионерами (фото)

Сегодня, 13:40

Рыночная стоимость находки – восемь миллионов долларов

В британском регионе Нью-Форест супруги пропалывали свой сад и обнаружили в клумбе 63 золотых и одну серебряную монету эпохи Тюдоров. По оценке экспертов, рыночная стоимость находки составляет около 220 тысяч фунтов стерлингов (восемь миллионов долларов). Об этом сообщает издание Live Science.

Фото: PA

Отмечается, что эти монеты были зарыты примерно в 1540 году. На большинстве золотых монет изображен святой Георгий, побеждающий дракона.

Самые старые были отчеканены во время правления английского короля Эдуарда IV, захватившего престол в ходе Войны Алой и Белой розы в 1461 году, самые новые – при короле Генрихе VIII, который правил до 1547 года.

Фото: PA

По оценкам экспертов, общая стоимость монет намного превышала среднегодовую заработную плату человека, жившего в период Тюдоров.

Фото: PA

Находку передали Британскому музею.

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Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. На глубине полтора метра он обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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фото сокровища монеты клад
Источник: PA
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