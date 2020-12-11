Супруги нашли в клумбе древний клад и стали миллионерами (фото)

Рыночная стоимость находки – восемь миллионов долларов

В британском регионе Нью-Форест супруги пропалывали свой сад и обнаружили в клумбе 63 золотых и одну серебряную монету эпохи Тюдоров. По оценке экспертов, рыночная стоимость находки составляет около 220 тысяч фунтов стерлингов (восемь миллионов долларов). Об этом сообщает издание Live Science.

Отмечается, что эти монеты были зарыты примерно в 1540 году. На большинстве золотых монет изображен святой Георгий, побеждающий дракона.

Самые старые были отчеканены во время правления английского короля Эдуарда IV, захватившего престол в ходе Войны Алой и Белой розы в 1461 году, самые новые – при короле Генрихе VIII, который правил до 1547 года.

По оценкам экспертов, общая стоимость монет намного превышала среднегодовую заработную плату человека, жившего в период Тюдоров.

Находку передали Британскому музею.

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. На глубине полтора метра он обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет.

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Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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