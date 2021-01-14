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Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:30

Узнайте о главных правилах и запретах праздника старого Нового года

Старый Новый год 2021 украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот праздник принято собираться всей семьей за столом, попросить друг у друга прощения за обиды и загадывать желания, которые обязательно должны исполниться.

В ночь с 13 на 14 января отмечаем Старый Новый год 2021 Фото: instagram.com/kitapli_kiz
В ночь с 13 на 14 января отмечаем Старый Новый год 2021 Фото: instagram.com/kitapli_kiz

Сегодня.Lifestyle рассказывают, что ни в коем случае нельзя делать в праздник 13 и 14 января.

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Почему празднуют Старый Новый год

Старый Новый год – это тот же Новый год, только по юлианскому календарю. В основном этот праздник отмечают в странах, где православные христиане придерживаются старой системы летоисчисления.

Фото: instagram.com/vikkilittlemore

Помимо постсоветских стран, традиция празднования имеется еще в ряде государств. К примеру, в Швейцарии Новый год по старому стилю празднуют несколько регионов, преимущественно немецкоязычных. В Сербии, Черногории и Северной Македонии тоже имеются свои традиции празднования.

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К слову, по погоде в этот день предсказывают, каким будет весь год: если задует южный ветер – жарким. Если западный – будет много молока и рыбы. А чистое звездное небо сулит обилие ягод. Также существовало поверье, что, если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.

Фото: instagram.com/_christmashappiness

Старый Новый год: что нельзя делать

  • Не выносите в этот вечер из дома мусор.
  • Нельзя ссориться и ругаться.
  • В старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будете должником.
  • В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.
Фото: instagram.com/kitapli_kiz
  • Нельзя обижаться и быть злопамятным.
  • Существует традиция, что в первый день старого Нового года в дом первым должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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Источник: Сегодня
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