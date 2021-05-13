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Солдат ушел из армии из-за инвалидности. Его неожиданно поймали на танцах

Сегодня, 13:34

Армейские врачи, обследовавшие мужчину в марте 2020 года, утверждают, что на прием он явился с тростью и едва мог стоять

Фото: Dailymail / YouTube

Бывший британский солдат 32-летний Брайан Муйепа, который потребовал огромную денежную компенсацию (3,7 миллиона фунтов стерлингов) за инвалидность от Министерства обороны, попался на танцах.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина утверждал, что болеет "траншейной стопой" – поражением конечностей из-за длительного воздействия холода и сырости. Якобы в 2016 году во время учений он провел более пяти часов в мокрой обуви и у него развилась сверхчувствительность к холоду. По словам Брайана, он не может пройти больше 100 метров из-за сильных болей. Это "вынудило" его уволиться из армии в январе 2018 года.

Министерство обороны было готово признать халатность, однако в поле зрения юристов попало видео со страницы жены британца в Facebook, на котором Муйепа танцует на вечеринке. Видео было снято в августе 2018 года.

Врачи, обследовавшие мужчину в марте 2020 года, утверждают, что на прием он явился с тростью и едва мог стоять, что разительно отличается от поведения Муйепы на видео.

Сейчас новые материалы приобщаются к делу, а суд обвинил бывшего солдата в "фундаментальной непорядочности".

Напомним, пользователей Reddit напугал номер балерины с Украины 13-летней Вероники Хистовой, у которой прямо во время танца внезапно выскакивает вторая голова. Кроме этого, мы писали о женщине, которая отбилась от грабителя во время сексуального танца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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