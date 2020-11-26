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Собак сняли в предновогодней рекламе обуви, курток и аксессуаров: 10 забавных образов (фото, видео)

Сегодня, 07:13

На фотографиях песики позируют возле модных новинок

Итальянский бренд Tod’s в своей предновогодней рекламной компании нарядил собак в самые модные новинки, чтобы перед зимними праздниками поднять всем настроение. На фотографиях песики представляют обувь, верхнюю одежду и аксессуары.

Эти снимки очень понравились пользователям сети и собрали множество лайков и позитивных комментариев. "Просто невероятно", "Креативно", "Очень смешно браво", "Обожаю эти фотографии", "Мило", "Класс, вы молодцы", – пишут они под фотографиями.

К слову, в прошлом году на шоу Tod’s, которое проходило в рамках Недели моды в Милане, модели выходили на подиум с милейшими щенками. Тогда крошечные кинг-чарльз-спаниели и пушистые терьеры покорили не одно сердце.

1. Креативные очки

Фото: instagram.com/tods

2. Обувь на платформе для маленьких модниц

Фото: instagram.com/tods

3. Эпатаж

Фото: instagram.com/tods

4. Молодежная курточка

Фото: instagram.com/tods

5. Яркая сумочка

Фото: instagram.com/tods

6. Классика

Фото: instagram.com/tods

7. Оригинальный пуховик

Фото: instagram.com/tods

8. Кожаные мужские туфли

Фото: instagram.com/tods

9. Женские туфли на каблуке

Фото: instagram.com/tods

10. И самое главное – прекрасное настроение!

Tod's (@tods)

Tod’s S.p.A. (Tod’s Group) – итальянский бренд одежды, обуви и других изделий из кожи класса "люкс". Во главе компании стоит бизнесмен Диего Делла Валле.

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Источники: Сегодня , instagram.com/tods
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