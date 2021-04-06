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Снимал сзади: фитнес-звезда заметила тайную слежку за собой в спортзале (видео)

Сегодня, 09:50

Неизвестный парень незаметно фотографировал девушку на свой телефон

Фитнес-звезда по имени Джулия из Питтсбурга (Пенсильвания, США) снимала тренировку в спортивном зале для своего канала на YouTube и заметила тайную слежку. Неизвестный парень, который тренировался позади, незаметно фотографировал девушку на свой телефон.

На коротком видео, которое Джулия опубликовала на своей странице в TikTok, она лежит на боку перед зеркалом, а двое мужчин в масках тренируются позади нее. В какой-то момент один из незнакомцев подходит ближе, приседает и делает снимки, а затем окликает друга.

@juliaapic

was honestly gonna post this on here when it happened but it was a bit too sensitive at the time lol. genuinely curious what you guys think

original sound – julia

Подписчики посоветовали американке обратиться к администрации тренажерного зала.

"Он не только сфотографировал, но и привел своего друга", "Боже мой, ты выглядишь таким напуганной – этот взгляд. Мне очень жаль", "Вот почему я не чувствую себя комфортно в тренажерном зале", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Джулия ответила своим подписчикам. "Он отрицал, что сделал снимок, – рассказывает она. – Но он довел меня до безумия".

Не забывайте, в "Сегодня" тоже есть свой влогер: Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто в случае локдауна, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Напомним, ранее американский блогер Джимми Дональдсон (MrBeast) "похоронил себя заживо" и провел более двух суток в закопанном "гробу" ради подписчиков.

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Источник: Сегодня
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