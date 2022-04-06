Смерть VS стиральная машинка: 7 мемов о мародерстве россиян в Украине

Россияне в очередной раз демонстрируют отсутствие человеческих ценностей и показывают свое ничтожество

Мемы о мародерстве россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают показывать не только свою бессердечность, но и никчемность, похищая вещи из домов украинцев. Самое любимое – это техника. В Instagram распространяются шутки о мародерах-россиянах: они "ведутся" на стиральную машинку, как мыши на сыр в мышеловке. Мы выбрали 7 самых смешных, которые поднимут вам настроение.

Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

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Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

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Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

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