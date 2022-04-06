Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Покинуть дом

Бейонсе на Оскаре

Весенняя аллергия

Платья на Грэмми

Украинцы в Польше

Зеленская о страхе
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Смерть VS стиральная машинка: 7 мемов о мародерстве россиян в Украине

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 10:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне в очередной раз демонстрируют отсутствие человеческих ценностей и показывают свое ничтожество
Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают показывать не только свою бессердечность, но и никчемность, похищая вещи из домов украинцев. Самое любимое – это техника. В Instagram распространяются шутки о мародерах-россиянах: они "ведутся" на стиральную машинку, как мыши на сыр в мышеловке. Мы выбрали 7 самых смешных, которые поднимут вам настроение.

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Реклама

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Реклама

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Мемы о мародерстве россиян
Мемы о мародерстве россиян / Фото: Инстаграм

Реклама

Если надоело бояться и нужно срочно поднять настроение (а не давление), рекомендуем Telegram-канал Валерьянка Арестовича.

Смотрите также мемы о Виталии Киме – краша Украины, которые зарядят позитивом на весь день.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять