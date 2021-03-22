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Слоны жестко подрались во время представления в цирке (видео)

Сегодня, 10:43

Один слон напал на другого, повалив его за борт манежа

Во время циркового представления "Шоу слонов и магия цирка" один слон напал на другого, повалив его за борт манежа. Об это сообщается на официальном сайте "Казанского цирка".

На видеозаписи видно, как один слон сбил другого с ног и продолжал "бодать" соперника. Зрители в первых рядах в панике разбежались со своих мест. Животных разняли дрессировщики. Никто не пострадал, однако следующее выступление было отменено.

На сайте цирка сообщается, что конфликт произошел между индийскими слонихами Дженни и Магдой.

"При всей миролюбивости слонов, у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно. Возможно, они подрались в погоне за вниманием дрессировщика. Кроме того, пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных", – говорится в сообщении.

Видео: kazan-circus

Администрация учреждения заверила, что слоны в полном порядке, они накормлены и находятся в хорошей физической форме.

Напомним, ранее посетители Национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона.

Кроме этого, мы писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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Источник: kazan-circus
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