Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Арбузная диета

Обновляем гардероб

Завтрак за 5 минут

Летим на Миконос

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению (видео)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 августа, 13:45
Копировать ссылку
Мужчина щупал стюардесс за грудь, разделся и подрался с бортпроводником во время полета, чем наделал слишком много шума
Буйный американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению
Буйный американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению / Фото: Pexels, скриншот

22-летний житель США Максвелл Берри устроил прямо на борту самолета большую шумиху своим неадекватным поведением. Нетрезвый мужчина приставал к стюардессам и вел себя агрессивно с членами экипажа.

Недавно в Харькове женщина устроила скандал на борту самолета – рейс пришлось задержать.

Утихомирить американца смогли только, примотав к сиденью скотчем. Остальное время полета Максвелл провел неподвижно. А чтобы мужчина не кричал – ему даже рот заклеили скотчем.

После прилета хулигана встречала полиция. А авиакомпания, которая от него пострадала, внесла его в черный список пассажиров.

Тем же, кто будет вылетать из украинского аэропорта "Борисполь" нужно не только не хулиганить, а и знать некоторые полезные новости:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше всего покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Перекусывать правильно
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как не сгореть на пляже
Хакнуть
Сольник звезды
МОГИЛЕВСКАЯ
14 августа / 20:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять