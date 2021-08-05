Американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению (видео)

Мужчина щупал стюардесс за грудь, разделся и подрался с бортпроводником во время полета, чем наделал слишком много шума

Буйный американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению / Фото: Pexels, скриншот

22-летний житель США Максвелл Берри устроил прямо на борту самолета большую шумиху своим неадекватным поведением. Нетрезвый мужчина приставал к стюардессам и вел себя агрессивно с членами экипажа.

Недавно в Харькове женщина устроила скандал на борту самолета – рейс пришлось задержать.

Утихомирить американца смогли только, примотав к сиденью скотчем. Остальное время полета Максвелл провел неподвижно. А чтобы мужчина не кричал – ему даже рот заклеили скотчем.

После прилета хулигана встречала полиция. А авиакомпания, которая от него пострадала, внесла его в черный список пассажиров.

Тем же, кто будет вылетать из украинского аэропорта "Борисполь" нужно не только не хулиганить, а и знать некоторые полезные новости: