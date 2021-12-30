Скумбрия за 8 гривен: лучшие мемы, как Елена Зеленская насмешила Сеть

Минутка юмора

Мемы дня - Елена Зеленская и скумбрия за 8 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская дала возможность украинцам в конце года отвлечься от проблем и хорошенько повеселиться. Первая леди Украины рассказала в прямом эфире одного из телеканалов, что покупает скумбрию в среднем по 8 грн за кг. Эта новость взбудоражила общественность.

Одни стали интересоваться, не появилась ли в супермаркетах рыба по такой цене, вторые шутить, третьи поражаться, как же правительство страны оторвано от реальной жизни украинцев.

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Конечно, супруга президента в своем Instagram сообщила, что она оговорилась в прямом эфире.

Во время эфира, простите, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра.

Но это не остановило пользователей Сети, которые тут же стали создавать и распространять мемы на сложившуюся ситуацию. Собрали для вас самые веселые мемы дня.

Скумбрия по 8 грн – лучшие мемы / Фото: facebook.com/victor.bened.3

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Скумбрия по 8 грн – лучшие мемы / Фото: facebook.com/victor.bened.3

Скумбрия по 8 грн – лучшие мемы / Фото: facebook.com/victor.bened.3

Скумбрия по 8 грн – лучшие мемы / Фото: facebook.com/gonimem/

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Скумбрия по 8 грн – лучшие мемы / Фото: facebook.com/ukraine25/

Скумбрия по 8 грн – лучшие мемы / Фото: facebook.com/gonimem/

Скумбрия за 8 грн – лучшие мемы / Фото: Twitter

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