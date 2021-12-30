Скумбрия за 8 гривен: лучшие мемы, как Елена Зеленская насмешила Сеть

Елена Зеленская дала возможность украинцам в конце года отвлечься от проблем и хорошенько повеселиться. Первая леди Украины рассказала в прямом эфире одного из телеканалов, что покупает скумбрию в среднем по 8 грн за кг. Эта новость взбудоражила общественность.
Одни стали интересоваться, не появилась ли в супермаркетах рыба по такой цене, вторые шутить, третьи поражаться, как же правительство страны оторвано от реальной жизни украинцев.
Конечно, супруга президента в своем Instagram сообщила, что она оговорилась в прямом эфире.
Далее по теме
Во время эфира, простите, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра.
Но это не остановило пользователей Сети, которые тут же стали создавать и распространять мемы на сложившуюся ситуацию. Собрали для вас самые веселые мемы дня.
December 29, 2021
Читайте также: Образ дня: Елена Зеленская в белом пальто пришла на открытие праздничного городка