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Скульптура в форме полового органа вызвала шок у жителей Бразилии (фото)

Сегодня, 10:10

На создание этой инсталляции ушло 11 месяцев

В парке бразильского штата Пернамбуку размещена шокирующая инсталляция под названием "Дива"– это 33-метровая скульптура в форме вагины, сообщает CNN.

По замыслу художницы Джулианы Нотари, скульптура ставит под сомнение отношения между природой и культурой в фалоцентрическом и антропоцентрическом западном обществе. "Сегодня эти вопросы стали как никогда насущными", – отметила она на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/juliana.notari

Над созданием скульптуры работали более 20 человек. Инсталляция получилась длиной в 33 метра, шириной в 16 метров и шесть метров в глубину.

Фото: facebook.com/juliana.notari

Авторы издания The Guardian предполагают, что арт-объект "Дива" – это намек на политику действующего бразильского президента Жаира Болсонару, который не раз высказывался против художников и национальных меньшинств.

Пост Нотари критически прокомментировали тысячи людей, часть из которых – сторонники Болсонару.

Напомним, в центре Киева появились новые арт-объекты.

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Кроме этого, мы рассказывали, что на родине Меланьи Трамп появилась уродливая статуя ее мужа.

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Бразилия скульптура инсталляция вагина
Источник: facebook.com/juliana.notari
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