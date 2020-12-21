Скрытые детали из фильма "Один дома", которых почти никто не заметил (фото)

Проверьте свою внимательность и попробуйте отыскать их во время следующего просмотра

"Один дома" и "Один дома-2. Потерявшийся в Нью-Йорке" стали традиционными новогодними комедиями, которые из года в год радуют зрителей. В этих чудесных фильмах скрыто куда больше интересных деталей, чем может показаться на первый взгляд.

Проверьте свою внимательность и попробуйте отыскать их во время следующего просмотра любимого кино.

В начале фильма "Один дома" есть сцена, в которой Маккаллистеры случайно проливают молоко. Если присмотреться, то на столе можно заметить билет Кевина на самолет.

На фотографии девушки Базза, которую находит Кевин, на самом деле изображен мальчик в парике. Режиссер Крис Коламбус решил, что было бы слишком жестоко высмеивать настоящую девушку.

Кевин в первой части фильма смотрит черно-белый фильм "Ангелы с запятнанными душами". А во второй – сиквел под названием "Ангелы с отвратительно мерзкими душами". На самом деле этих фильмов не существует, их фрагменты были созданы специально для комедий.

В "Один дома-2" Фуллер носит то же самое пальто, что и Кевин в первом фильме. И это не совпадение, а внимание к деталям: Кевин уже вырос из этой одежды, поэтому она перешла к младшему брату.

Кевин заходит в отель "Плаза" и спрашивает у прохожего "Где здесь холл?", ему отвечает Дональд Трамп – на тот момент владелец этого самого отеля.

Герой Джо Пеши в начале носит зажим для галстука в форме пистолета.

Отец Кевина приказал сыну убрать свои микромашины, потому что "тетя Лесли чуть не сломала себе шею". Кевин вспомнил об этом во время борьбы с бандитами.

Тетушку, которая кормит голубей в парке в фильме "Один дома-2", играет вовсе не журналист Пирс Морган. Хоть и очень похоже.

В "Один дома 2" у Гарри остался шрам на руке из первого фильма.

Бандит Гарри женат!

В первой части фильма у Марва есть фальшивые ноги.

В фургоне бандитов была коллекция снежных шаров, которые Марв забирал из каждого ограбленного дома.

Дядя Роб и тетя Жоржетта, которым принадлежал дом в Нью-Йорке со второго фильма, появились на экране лишь однажды – на несколько секунд в первой части.

В "Один дома 2" Марв схватил другого мальчика, потому что у него была такая же шапка, как у Кевина в первом фильме.

К слову, особняк из комедии "Один дома" теперь можно съесть. Кроме этого, мы писали, что мать Кевина из фильма "Один дома" повторила свой крик. Посмотрите, как изменилась внешность актрисы.

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