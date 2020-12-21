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Скрытые детали из фильма "Один дома", которых почти никто не заметил (фото)

Сегодня, 15:33

Проверьте свою внимательность и попробуйте отыскать их во время следующего просмотра

"Один дома" и "Один дома-2. Потерявшийся в Нью-Йорке" стали традиционными новогодними комедиями, которые из года в год радуют зрителей. В этих чудесных фильмах скрыто куда больше интересных деталей, чем может показаться на первый взгляд.

Проверьте свою внимательность и попробуйте отыскать их во время следующего просмотра любимого кино.

  • В начале фильма "Один дома" есть сцена, в которой Маккаллистеры случайно проливают молоко. Если присмотреться, то на столе можно заметить билет Кевина на самолет.
Фото: 20th Century Fox

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  • На фотографии девушки Базза, которую находит Кевин, на самом деле изображен мальчик в парике. Режиссер Крис Коламбус решил, что было бы слишком жестоко высмеивать настоящую девушку.
Фото: 20th Century Fox
  • Кевин в первой части фильма смотрит черно-белый фильм "Ангелы с запятнанными душами". А во второй – сиквел под названием "Ангелы с отвратительно мерзкими душами". На самом деле этих фильмов не существует, их фрагменты были созданы специально для комедий.
Фото: 20th Century Fox
  • В "Один дома-2" Фуллер носит то же самое пальто, что и Кевин в первом фильме. И это не совпадение, а внимание к деталям: Кевин уже вырос из этой одежды, поэтому она перешла к младшему брату.
Фото: 20th Century Fox
  • Кевин заходит в отель "Плаза" и спрашивает у прохожего "Где здесь холл?", ему отвечает Дональд Трамп – на тот момент владелец этого самого отеля.
Фото: 20th Century Fox
  • Герой Джо Пеши в начале носит зажим для галстука в форме пистолета.
Фото: 20th Century Fox
  • Отец Кевина приказал сыну убрать свои микромашины, потому что "тетя Лесли чуть не сломала себе шею". Кевин вспомнил об этом во время борьбы с бандитами.
Фото: 20th Century Fox
  • Тетушку, которая кормит голубей в парке в фильме "Один дома-2", играет вовсе не журналист Пирс Морган. Хоть и очень похоже.
Фото: 20th Century Fox
  • В "Один дома 2" у Гарри остался шрам на руке из первого фильма.
Фото: 20th Century Fox
  • Бандит Гарри женат!
Фото: 20th Century Fox
  • В первой части фильма у Марва есть фальшивые ноги.
Фото: 20th Century Fox
  • В фургоне бандитов была коллекция снежных шаров, которые Марв забирал из каждого ограбленного дома.
Фото: 20th Century Fox
  • Дядя Роб и тетя Жоржетта, которым принадлежал дом в Нью-Йорке со второго фильма, появились на экране лишь однажды – на несколько секунд в первой части.
Фото: 20th Century Fox
  • В "Один дома 2" Марв схватил другого мальчика, потому что у него была такая же шапка, как у Кевина в первом фильме.
Фото: 20th Century Fox

К слову, особняк из комедии "Один дома" теперь можно съесть. Кроме этого, мы писали, что мать Кевина из фильма "Один дома" повторила свой крик. Посмотрите, как изменилась внешность актрисы.

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Источник: Сегодня
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