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Шесть волос умершего Курта Кобейна ушли с молотка за 14 тысяч долларов

Сегодня, 14:35

Есть фотографии, на которых рок-звезде обрезает пряди его подруга и доверенное лицо Тесса Осборн

Фото: Iconic Auctions

На онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions продали необычный лот – шесть волос с головы лидера американской группы Nirvana Курта Кобейна, умершего в апреле 1994 года.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Первоначальная цена лота составляла 2,5 тысячи долларов, однако анонимный покупатель предложил больше -14,1 тысячи долларов.

По информации издания, волосы Кобейна хранились в пластиковом прозрачном пакете. В комплекте с лотом также имеются фотографии, на которых артисту обрезает эти пряди его подруга и доверенное лицо Тесса Осборн.

Фото: Iconic Auctions

Волосы певца принадлежали коллекционеру волос знаменитостей Николь Деполо. По словам женщины, она получила их от Тессы Осборн после смерти Кобейна в 1994 году.

Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года в Сиэтле, США. Официальной причиной его смерти называют самоубийство.

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Напомним, ранее 21-летняя американка Зои Рот, героиня популярного мема "Девочка-катастрофа", продала свой культовый снимок в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) за 430 тысяч долларов.

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