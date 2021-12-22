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Шах и мат, ЗОЖники: в китайском McDonald’s установили велотренажеры

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
22 декабря, 13:48
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В сети McDonald’s в Китае установили велотренажеры
В сети McDonald’s в Китае установили велотренажеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока некоторые люди выбирают заведения по знаку зодиака, другие не изменяют любимому фастфуду. А зачем же менять уютные стены пропитанного запахом фришки заведения, если тут еще такие инновации! Спросите, какие? Рассказываем: китайский McDonald’s добавляет в свои рестораны велотренажеры.

Съешьте немного МакФлури – и покрутите колеса, так сказать. Благодаря популярному видео в Instagram, опубликованному пользователем Cris13yu, мир узнал, что китайские McDonald’s добавили велотренажеры в некоторые из своих заведений.

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Оборудование для тренировок, несомненно, является ответом на то, что сеть ресторанов быстрого питания ассоциируется с нездоровой диетой, и является интересным дополнением, направленным на смену идей, связанных с брендом в регионе.

Одноместные варианты расположены лицом к стене с удлиненным сиденьем с педалями и прикрепленным столом на уровне груди. На видео видно, как женщина наслаждается гамбургером и безалкогольным напитком и одновременно занимается спортом.

В сети McDonald’s в Китае установили велотренажеры
В сети McDonald’s в Китае установили велотренажеры / Фото: hypebeast

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"Ешьте больше, больше двигайтесь", "Затем им нужно прикрепить Биг Мак и кока-колу к гантелям весом 20 фунтов", "Это визуальная интерпретация оксюморона", "Я клянусь, я видел этот эпизод "Черного зеркала".

– пишут пользователи в социальных сетях

Напомним, что ранее McDonald's ограничил доступ к ресторанам.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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