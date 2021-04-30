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Сестры-близнецы дожили до 102 лет. Они признались, что пьют каждый день

Сегодня, 10:51

Конси Маршал и Лейла Мог – старейшие сестры-близнецы Австралии. 102-летние женщины поделились неожиданным секретом долголетия

Старейшие сестры-близнецы Австралии Конси Маршал и Лейла Мог, которые недавно отметили 102 день рождения, поделились секретом долголетия. По словам женщин, они отказались от алкоголя (виски и белого вина) и каждый день пьют воду.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Маршал и Мог сейчас живут в доме престарелых в австралийском городе Берри (это их родной город) на южном побережье Нового Южного Уэльса.

Фото: 7NEWS

Для них устроили праздник, на котором присутствовали их родственники и друзья. К столу подали чай, булочки, большой розовый торт, а украшением мероприятия стали розовые цветы.

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Сестры-близнецы с радостью отметили день рождения с родными, так как в прошлом году это было невозможно из-за карантинных ограничений.

К слову, Маршал и Мог родились в Берри 30 апреля 1919 года и никогда не жили на расстоянии более нескольких сотен метров друг от друга.

Фото: 7NEWS

Ранее Life Сегодня писали, как продлить молодость и долголетие. Кроме этого, ученые назвали привычку, которая поможет дожить до 90 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: facebook.com/7NEWS
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