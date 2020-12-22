Санта Клаус случайно повис на линии электропередач (видео)

Спасателям пришлось отключить от электроэнергии 200 домов

Санта Клаус развозил детям конфеты с помощью мотопараплана, но не рассчитал траекторию и запутался в линии электропередач. Курьезный инцидент произошел в городке Рио Линда в округе Сакраменто (штат Калифорния).

Чтобы снять мужчину с проводов, спасатели провели целую спецоперацию и отключили от электроэнергии 200 домов. В конце концов, мужчину удалось снять.

Видео: Сегодня

"Не волнуйтесь, он не пострадал, а пожарная бригада помогла спустить Санту вниз", – написала полиция Сакраменто на странице в Facebook.

Пользователи сети порадовались, что весельчак остался невредим. "Рада, что с Крисом все в порядке. Он старался создать детям в городе рождественское настроение. Очень ценю это", – написала в комментариях женщина, которая, видимо, знает невезучего Санта Клауса.

"О боже! Я думала, что это что-то вроде декорации! И не сознавала, что там висит живой парень! Ему так повезло! Я рада, что никто не пострадал!", – отметила друга пользовательница сети.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Санта-Клаус будет поздравлять детей во время пандемии. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как готовятся к Рождеству в мире.

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