Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Санта Клаус случайно повис на линии электропередач (видео)

Сегодня, 12:41

Спасателям пришлось отключить от электроэнергии 200 домов

Санта Клаус развозил детям конфеты с помощью мотопараплана, но не рассчитал траекторию и запутался в линии электропередач. Курьезный инцидент произошел в городке Рио Линда в округе Сакраменто (штат Калифорния).

Чтобы снять мужчину с проводов, спасатели провели целую спецоперацию и отключили от электроэнергии 200 домов. В конце концов, мужчину удалось снять.

Видео: Сегодня

"Не волнуйтесь, он не пострадал, а пожарная бригада помогла спустить Санту вниз", – написала полиция Сакраменто на странице в Facebook.

Читайте также:
Стыдно показывать: 17 самых смешных новогодних снимков

Пользователи сети порадовались, что весельчак остался невредим. "Рада, что с Крисом все в порядке. Он старался создать детям в городе рождественское настроение. Очень ценю это", – написала в комментариях женщина, которая, видимо, знает невезучего Санта Клауса.

"О боже! Я думала, что это что-то вроде декорации! И не сознавала, что там висит живой парень! Ему так повезло! Я рада, что никто не пострадал!", – отметила друга пользовательница сети.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Санта-Клаус будет поздравлять детей во время пандемии. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как готовятся к Рождеству в мире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лично "вакцинировал" Санта-Клауса: главный инфекционист США успокоил детей Санта-Клаус на скейте: как готовятся к Рождеству в мире Эльфы в масках, олени - на дистанции: как Санта-Клаус будет поздравлять детей во время пандемии Стыдно показывать: 17 самых смешных новогодних снимков
видео США курьез Санта Клаус электропровода
Источники: Сегодня , facebook.com/CHPNorthsac
Реклама

Новости партнеров

«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

19 декабряШоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

Новости партнеров

Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
"Вона теперішня мого колишнього": скандальна Фреймут про Нікітюк
"Вона теперішня мого колишнього": скандальна Фреймут про Нікітюк
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
"Холостячка" Ксенія Мішина написала пост про свій вибір у фіналі
"Холостячка" Ксенія Мішина написала пост про свій вибір у фіналі
Обманывал Рыбак, а ушел Ковтуненко. Мишина ответила на критику
Обманывал Рыбак, а ушел Ковтуненко. Мишина ответила на критику
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять