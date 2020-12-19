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Санта-Клаус на скейте, переодетые собаки и благотворительность: как готовятся к Рождеству в мире

Сегодня, 07:31

В Австралии Санта ездит не на санях, а на скейте

Климат не полярный? Не беда! В Австралии Санты заменили санки и оленей на скейтборды. В Южном полушарии сейчас лето, поэтому альтернатива вполне приличная. Другое дело Германия: там плюс 5 и в ближайшие дни дожди. Чтобы атмосфера стала теплее, один из ресторанов предлагает бездомным бесплатные обеды. Как все это происходит – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

В Австралии Санта-Клаус ездит на скейте

Пока на Северном полюсе Санта чинит санки, в австралийском Перте его коллега с эльфами катается в местном скейтпарке. Свои трюки они снимают на видео и выкладывают в Сеть. Надеются, что так улучшат людям настроение во времена пандемии.

В Перу собак переодели в Санта-Клаусов

В Перу в костюмах Санта-Клаусов и эльфов собак выпускали на подиум в одном из Столичных парков. Удовольствие получили все: и четвероногие, и их хозяева, и зрители. Кроме развлекательной, акция имеет еще одну, более серьезную цель.

Как готовятся к Рождеству в разных странах мира
Как готовятся к Рождеству в разных странах мира
Фото: скриншот

"Наше послание: скажите "нет" фейерверкам. Собаки очень чувствительны к звуку и во время Рождества очень растеряны. Это сильно их пугает", – говорит хозяйка Лурдес Енкисо.

В Берлине под Рождество занялись благотворительностью

"Среда, пятница, суббота, Александр Плац, горячий суп" – эти несколько слов бездомные Берлина пересказывают друг другу, словно заклинание. Один из ресторанов бесплатно раздает блюда тем, кто живет под открытым небом и не может прокормиться самостоятельно.

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По словам менеджера ресторана Бйорена Шварца, они расставили 40 столов, все они по два с половиной метра длиной. За каждым могут сидеть по двое на расстоянии в полтора метра. То есть за раз, ресторан может принять до 80 человек.

Бездомные говорят, что такая инициатива очень уместна. Сейчас в стране карантин, улицы опустели. Возможности подобрать за кем-то пустые бутылки и сдать за деньги нет, да и милостыню ни попросишь. В этом ресторане они могут поесть, согреться, а значит и их Рождество хоть немного станет теплее.

Тем временем мы выяснили, почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки.

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Источник: Сегодня
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