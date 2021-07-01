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Самый маленький в мире ночной клуб открыли братья-близнецы из Австралии (видео)

Ксения Середа Ксения Середа корреспондент
1 июля, 11:40
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Такой необычный клуб вмещает 7 человек и напоминает метро в час пик. Чтобы попасть на вечеринку в этот крошечный клуб – разыгрывают лотерейные билеты
Братья-близнецы из Австралии открыли самый маленький в мире ночной клуб
Братья-близнецы из Австралии открыли самый маленький в мире ночной клуб / Фото: скриншот

Братья-близнецы из Австралии организовали самый маленький в мире ночной клуб. В чем его особенность, как туда попасть и сколько стоит вход – далее в материале.

А если вдруг ночные клубы вы не любите, а предпочитаете что-то поэкстремальнее – ловите чек-лист crazy-развлечений в Киеве и цены на них.

Братья из Австралии, наверное устали от карантинных ограничений, и решили разнообразить жизнь, построив личный ночной клуб. Он получился очень необычным и самым маленьким в мире.

Братья-близнецы переделали старый садовый сарай, ширина которого всего полтора метра. Готовое пространство они оборудовали звуковой системой, а из спецэффектов использовали дым и цветной свет.

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Несмотря на такие крошечные, как для ночного клуба размеры, здесь можно и потанцевать, и попеть. Впрочем вмещает он лишь 7 человек.

Стоит отметить, что с виду полный посетителей клуб, больше похож на метро в час пик, где о соблюдении дистанции речь не идет. Но клуб пользуется спросом. А чтобы попасть на такую вечеринку – разыгрывают лотерейные билеты.

Если вы все же за спокойный отдых на пляже – читайте чек-лист для релакса у моря.

Тем временем в США еноты устроили свою вечеринку прямо в доме американки, пока ее не было дома. Она сутки не могла их выгнать.

Ксения Середа
Ксения Середа корреспондент

Корреспондент выпуска новостей «Сегодня», проекта "7:00". Родилась в Павлограде Днепропетровской области, но на обучение отправилась в Сумы. На втором курсе начала работать на областном, имели с сестрой-двойняшкой совместный утренний проект. В 2011 году получили награду "Молодое телевидение" им. В. Чубасова в номинации "Лучшие ведущие". Сейчас с сестрой обе на канале "Украина", но в разных новостных редакциях. В журналистике я с 2011 года, на канале "Украина" - с 2017. До этого работала на "UA: Первый" и ZIK (в начале его работы в Киеве). Моя сильная сторона - прямые включения. Люблю ходить в кадре и эмоционально рассказывать, показывать и пробовать. Основные темы моих сюжетов: аграрии, социалка, мода и здоровье. Хобби - макияж и индустрия красоты.

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