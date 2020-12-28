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Самые популярные и редкостные имена украинцев в 2020 году: список

Сегодня, 13:05

Министерства юстиции Украины подвело итоги года

Министерства юстиции Украины назвало самые популярные и самые необычные имена, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В 2020 году некоторые молодые родители решил проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка", – указывается в сообщении.

Итак, в этом году новорожденных мальчиков в Украине чаще всего называли Артемами, Андреями, Богданами, Владиславами, Владимирами, Даниилами и Дмитриями, а девочек – Аннами, Анастасиями, Антонинами, Богданами, Валериями и Викториями.

Фото: Министерства юстиции Украины | Facebook

Вместе с тем некоторые украинцы проявили оригинальность и дали своим детям уникальные имена вроде Зеленского, Яныка, Вакулы, Лимона, Князя, Парижана или же Луны, Империи и Хрусталины.

Напомним, ранее мы писали о том, какое имя можно выбрать мальчику, рожденному в декабре. Считается, что мальчики, которые рождены зимой, наделены отличным здоровьем. У них от природы прекрасно развиты волевые качества, они редко отступают при достижении своей цели.

Кроме этого, названы женские имена, которые больше всего привлекают мужчин.

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Источник: Сегодня
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