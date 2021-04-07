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Самые похожие близнецы в мире хотят вступить в брак с одним мужчиной (фото)

Сегодня, 12:55

Однако законы запрещают им это сделать

Самые похожие близнецы в мире Анна и Люси Десинк из австралийского города Перт, штат Западная Австралия, мечтают выйти замуж за возлюбленного Бена Бирна, но закон запрещает двоим женщинам выходить замуж за одного мужчину, ведь в Австралии полигамные браки запрещены, согласно закону о браке 1961 года. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: YouTube

По словам женщин, их отношения с механиком Бирном длятся с 2012 года. Девушки сразу после знакомства сообщили мужчине, что обе хотят быть его спутницами. Благодаря этому, сестры могут быть всегда вместе.

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Фото: YouTube

Мужчина утверждал, что понимает их связь. Десинк хотели убедиться, что Бену по-настоящему нравятся обе сестры, прежде чем начать с ним встречаться. Год спустя Бен, который жил в 40 минутах езды от сестер, переехал к ним и их матери. Близнецы рассказали, что все трое спят в одной постели.

Фото: YouTube

"В этих отношениях нет места для ревности. "Если Бен целует Анну, сразу после этого он поцелует и меня", – пояснила Люси.

Напомним, старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу. Кроме этого, мы опубликовал снимки "самых красивых в мире" близняшек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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