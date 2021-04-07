Самые похожие близнецы в мире хотят вступить в брак с одним мужчиной (фото)
Однако законы запрещают им это сделать
Самые похожие близнецы в мире Анна и Люси Десинк из австралийского города Перт, штат Западная Австралия, мечтают выйти замуж за возлюбленного Бена Бирна, но закон запрещает двоим женщинам выходить замуж за одного мужчину, ведь в Австралии полигамные браки запрещены, согласно закону о браке 1961 года. Об этом сообщает издание The Sun.
По словам женщин, их отношения с механиком Бирном длятся с 2012 года. Девушки сразу после знакомства сообщили мужчине, что обе хотят быть его спутницами. Благодаря этому, сестры могут быть всегда вместе.
Мужчина утверждал, что понимает их связь. Десинк хотели убедиться, что Бену по-настоящему нравятся обе сестры, прежде чем начать с ним встречаться. Год спустя Бен, который жил в 40 минутах езды от сестер, переехал к ним и их матери. Близнецы рассказали, что все трое спят в одной постели.
"В этих отношениях нет места для ревности. "Если Бен целует Анну, сразу после этого он поцелует и меня", – пояснила Люси.
Напомним, старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу. Кроме этого, мы опубликовал снимки "самых красивых в мире" близняшек.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное