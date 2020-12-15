Самые лучшие фото Земли в 2020 году – 5 впечатляющих кадров

Названы побудители конкурса Королевского географического общества

Британское Королевское географическое общество избрало победителей конкурса "Фото Земли 2020". Его цель – призвать людей к диалогу о будущем мира и его жителей. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

1. Янронг Го

Янронг Го победила в категории "Люди". На фото – мужчина курит трубку в Ляншань-Ийском автономном округе Китая.

2. Джонатан Хименес

Французский фотограф Джонатан Хименес (Jonk) снял заброшенные кафе и театр в Абхазии, поросший лесом отель в Португалии и забытый бассейн в Италии.

3. Й Сунь

Фотограф получил победу в номинации "Природа" за свою работу, на которой изображена изрытая тракторами земля в Испании.

4. Шарль Кселот

Он выиграл категорию "Меняющиеся леса". Его "Мертвое дерево №1" – это то, что осталось на месте лесных пожаров, вызванных людьми.

5. Джо Хаббен

Фотограф получил первенство в категории "Климат перемен" за работу, которая документирует последствия наводнения в Венеции.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о том, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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