Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самую большую из ныне существующих акул заметили на мелководье (фото)

Сегодня, 11:25

Гигантская рыба застряла между камнями на мелководье

Самая большая в мире из ныне существующих видов акул попала в смертельную ловушку в прибрежных водах Национального парка Нуза в Австралии. Гигантская рыба застряла между камнями на мелководье всего в нескольких метрах от пляжа.

На фото с дрона показано, как акула кружит вокруг отдыхающих. Затем она устремилась в сторону каменистого берега и застряла.

Фото: 7NEWS

Несколько серферов сразу же бросились ей на выручку, но спасательной "операции" мешали волны, которые относили китовую акулу назад к берегу. В конце концов группе мужчин удалось переместить животное на глубину, и рыба уплыла.

Видео: twitter.com/7NewsSC

Китовые акулы – крупнейший вид рыб в мире, достигающий в среднем 12 метров в длину, но самые крупные экземпляры из известных вырастали до 20−21 метра. Китовые акулы не представляют опасности для людей и питаются планктоном.

Читайте также:
Акула схватила за ногу парня, плавающего вдоль берега (фото)

Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Акула убила спортсмена. А что если такое произойдет на Олимпиаде? Акула схватила за ногу парня, плавающего вдоль берега (фото) Весит 320 килограммов. Рыболов поймал акулу невероятных размеров (фото) "Думала, что это выдра": женщина увидела в болоте голубую акулу (видео)
фото видео Австралия акула невероятное
Реклама

Новости партнеров

Особняк "обедневшей" Ротару под Киевом удивил украинцев
Особняк "обедневшей" Ротару под Киевом удивил украинцев
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Популярные статьи

Сегодня, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:46Модно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

26 январяЗвездно

Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Помер народний артист СРСР Василь Лановий
Помер народний артист СРСР Василь Лановий
"Клоун": донька Євгена Кошового стала жертвою булінгу
"Клоун": донька Євгена Кошового стала жертвою булінгу
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять