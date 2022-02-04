Самая харизматичная свинка в мире: милые и курьезные фото поросенка Джузеппы

Тому, как она умеет кайфовать и наслаждаться жизнью, стоит поучиться каждому из нас. Особенно полезно это делать в конце недели
Самая кайфовая хрюша в мире / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Мы за то, чтобы настроить вас на продуктивное завершение рабочей недели, а для этого нам понадобится щепочка позитива. Вчера делились смешными фотографиями енота-обжоры Булочки, а сегодня познакомим вас с невероятной свинкой Джузеппой.
Карликовая домашняя свинка с романтическими именем Джузеппа принадлежит девушке по имени Настя. Хозяйка милого питомца — дизайнер одежды, которая завела отдельную страничку в Instagram для своей любимицы.
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
На страницу Джузеппы уже подписаны 65 тыс. подписчиков. И это ни сколько не удивляет, ведь наблюдать за ней — сплошное удовольствие!
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Только посмотрите, как круто умеет эта хрюшка кайфовать от жизни! Всем бы у нее поучиться.
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Также смотрите: как кот с собакой — невероятно трогательные, а также курьезные фото Генри и Балу