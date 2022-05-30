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Новинка импортозамещения в РФ. Встречайте – "Росгрудь"

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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30 мая, 18:37
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Россияне ищут всевозможные варианты, как заменить импортные товары на отечественные. Рассказываем об одном таком странном проекте пластического хирурга из РФ
Росгрудь: россиянкам предлагают грудные импланты с триколором и не только - как это
Росгрудь: россиянкам предлагают грудные импланты с триколором и не только - как это / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока вы не успели прийти в себя от нового названия сети ресторанов в РФ "Роскотлета", которые откроются вместо McDonald's, мы нашли очередную странную инициативу россиян. Так, пластический хирург Евгений Добрейкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, где рассказал о новых грудных имплантах "Росгрудь". От обычных и привычных нам они отличаются тем, что на них нанесены рисунки российского флага или камуфляж.

Грудные импланты по-российски
Грудные импланты по-российски / Фото: скриншот

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Доктор утверждает, что эти импланты разработаны для самых патриотически настроенных россиянок.

В посте он написал:

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Есть символы, которые важны для каждого россиянина, они — наш повод для гордости. Мы разработали линейку экспериментальных имплантов для тех, кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной.

Конечно, продукт еще на стадии разработки. Хирург надеется, что соберет достаточное количество пациенток, которые заходят испробовать тестовую технологию на себе и вставить подобные импланты. Таким образом он пытается найти варианты и заменить необходимые материалы, которые ранее закупались заграницей.

Грудные импланты по-российски
Грудные импланты по-российски / Фото: скриншот

Шутки-шутками, но импортозамещение на лицо. Мы с нетерпением ждем тестовые варианты тампонов и туалетной бумаги.

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Вам будет интересно узнать, что россиянки рвут журналы польского Vogue, посвященные Украине.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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