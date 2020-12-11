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Реакция уток на снегопад стала хитом: забавное видео

Сегодня, 09:59

Птицы вышли прогуляться на улицу и, испугавшись снега, вернулись назад в сарай

В интернете стало вирусным видео с утками, которые вышли прогуляться на улицу и, испугавшись снега, вернулись назад в сарай. Забавный ролик появился на странице пользователя Twitter Дика Кинга-Смита.

В начале видео птицы радостно выбегают во двор. Но, почувствовав, что их лапки касаются заснеженной земли, а не мягкой травы, они единодушно решили вернуться назад в сарай.

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Видео: twitter.com/DickKingSmith

"Мне понравилось, как они все вдруг остановились и коллективно решили, что "нет", – пишет под видео один из комментаторов. "Возможно, они с самого начала хотели выйти на улицу всего на несколько секунд. Вы же не знаете точно", – отметил второй. "Если прислушаться, можно услышать, как они крякают WTAF?" – посмеялся третий.

Этот ролик набрал девять миллионов просмотров и 693 тысячи лайков.

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Напомним, ранее на Выдубичах несколько водителей перекрыли движение, чтобы помочь утке с выводком утят перейти оживленное шоссе. Кроме этого, мы рассказывали, как в Буче Киевской области подружились утка с аистом.

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Источник: Сегодня
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