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Rave Review выпустили NFT-трусики ради борьбы с гендерным неравенством. В чем идея

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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16 февраля, 15:17
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Виртуальная коллекция стокгольмского бренда направлена на продвижение разнообразия в метавселенной
Фэшн-бренд Rave Review выпустил NFT-трусики, чтобы сбалансировать гендерное неравенство в криптообразовании
Фэшн-бренд Rave Review выпустил NFT-трусики, чтобы сбалансировать гендерное неравенство в криптообразовании / Фото: Rave Review

Недавно мы писали, как художник продал NFT-гифку за 6, 9 млн грн, скачав картинку из интернета и наложил на нее фильтры. В семье криптографических токенов прибудет — Rave Review выпустили NFT-трусики.

Шведский фэшн-бренд Rave Review был создан женщинами, которые обеспокоены доминированием мужчин в криптомире. Они выпустили "криптотрусики", с помощью которых хотят создать женское блокчейн-коммьюнити. Cryptopanties (криптотрусики) выбраны неспроста:

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Это неожиданная одежда. Очень женственная. Логично было создать изделия для тех людей, которых мы надеемся видеть в метавселенной.

— говорят креативные директора Жозефин Бергвист и Ливия Шюк.

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Как и другие NFT-коллекции, покупка "криптотрусиков" позволяет присоединиться к коммьюнити прежде всего женщинам, которые не очень часто интересуются коллекционированием виртуального искусства. Поэтому Rave Review надеются, что к ним присоединяться много женщин, желающих получить знания об NFT.

Основательницы коммьюнити обещают проводить интерактивные игры. Rave Review говорят, что решение простых задач позволит выучить основы криптомира:

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В течение недели мы будем публиковать пароли в социальных сетях. Вставленные на наш веб-сайт, они разблокируют ряд задач и предоставят инструкции и FAQ для новичков.

Продаж NFT-трусиков начинается в Международный женский день, 8 марта, на сайте Cryptopanties.

Напомним, что McDonald’s откроют рестораны в метавселенной. Покупатели смогут делать заказы виртуально, и еда появится у их порога.

Также читайте, как в метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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