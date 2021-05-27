Психолог показала необычную оптическую иллюзию. Вы увидите цвета там, где их нет
Во время просмотра специального черно-белого видео люди замечают появление цвета, утверждает британский психолог Джули Смит
Британский психолог Джули Смит показала зрителям в TikTok черно-белую оптическую иллюзию. В начале ролика женщина заявила, что собирается обманом заставить мозг зрителей видеть цвета там, где их нет. И у нее это получилось!
Джули Смит наклеила себе на лоб белый крест, а затем на монтаже сделала изображение контрастным. Психолог попросила подписчиков сконцентрировать внимание на кресте и смотреть на него на протяжении всего ролика, пока он автоматически не начнется заново.
Во время повторного просмотра ее черно-белого видео люди должны видеть появившиеся цвета.
@drjuliesmith
Did you see colour? How long for & what stood out most? Try it with the brightness turned up for max effect! ##learnontiktok##illusion##psychologySay So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] – Elliot Van Coup
"Наш мозг видит инвертированные цвета при появлении черно-белого изображения из-за чрезмерного воздействия определенных цветов на рецепторы глаз", – объяснила Смит в конце видео.
Многие зрители действительно заметили разницу между тем, как выглядит ролик во время первого и всех последующих просмотров.
Кроме этого, пользователи Reddit активно обсуждают загадочный снимок исчезающей девочки – и все никак не поймут: это очередная оптическая иллюзия или кто-то просто учится работать в фотошопе?
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