Психолог показала необычную оптическую иллюзию. Вы увидите цвета там, где их нет

Во время просмотра специального черно-белого видео люди замечают появление цвета, утверждает британский психолог Джули Смит

Психолог Джули Смит показала оптическую иллюзию Фото: Сегодня, tiktok.com/@drjuliesmith

Британский психолог Джули Смит показала зрителям в TikTok черно-белую оптическую иллюзию. В начале ролика женщина заявила, что собирается обманом заставить мозг зрителей видеть цвета там, где их нет. И у нее это получилось!

Джули Смит наклеила себе на лоб белый крест, а затем на монтаже сделала изображение контрастным. Психолог попросила подписчиков сконцентрировать внимание на кресте и смотреть на него на протяжении всего ролика, пока он автоматически не начнется заново.

Во время повторного просмотра ее черно-белого видео люди должны видеть появившиеся цвета.

"Наш мозг видит инвертированные цвета при появлении черно-белого изображения из-за чрезмерного воздействия определенных цветов на рецепторы глаз", – объяснила Смит в конце видео.

Многие зрители действительно заметили разницу между тем, как выглядит ролик во время первого и всех последующих просмотров.

Кроме этого, пользователи Reddit активно обсуждают загадочный снимок исчезающей девочки – и все никак не поймут: это очередная оптическая иллюзия или кто-то просто учится работать в фотошопе?

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