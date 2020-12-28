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Прямо до слез: юмористка в коротких видео высмеяла реальные жизненные ситуации

Сегодня, 15:25

Алина Бок жестко иронизирует над Instagram и TikTok-блогерами

С помощью иронии и юмора можно пережить самые тяжелые повороты судьбы. Но посмеяться над собой – это особый талант. Если вы не умеете, тогда советуем вам посмотреть забавные Instagram-ролики актрисы, юмористки и блогерши Алины Бок из США.

Алина часто высмеивает объективацию в кино и рекламе, проявления бытового сексизма, а также жестко иронизирует над Instagram и TikTok-блогерами, духовными наставниками и коучами, которые рассказывают, как достичь успеха и разбогатеть.

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Актриса не боится показаться глупой и легко перевоплощается ради нужного образа. На ее видео невозможно смотреть без улыбки. Убедитесь в этом сами:

1. Вспомним о 1990-х. Нужно вешать трубку, маме нужен интернет

Alina Bock (@alinabock)

2. Фильм ужасов в 2020-м году

Alina Bock (@alinabock)

3. Опять карантин. Я не плачу, нет! Я счастлива!

Alina Bock (@alinabock)

4. Жертва социальных сетей

Alina Bock (@alinabock)

5. Урок хореографии для восходящих звезд Сети

Alina Bock (@alinabock)

6. Конец пандемии. Конец социальной дистанции

Alina Bock (@alinabock)

7. Люди, которые проголосовали за Трампа

Alina Bock (@alinabock)

8. Коуч рассказывает, как нужно жить

Alina Bock (@alinabock)

9. Блогерша поздравляет бабушку с Рождеством

Alina Bock (@alinabock)

10. Как мы в 2070 году будем вспоминать 2020 год

Alina Bock (@alinabock)

Напомним, жительница Тернопольской области стала звездой интернета: на своем Youtube-канале женщина выкладывает видео, где рассказывает об обычном сельском быте, секретах кулинарии и уходе за козами.

Смотрите видео: украинка показала на всю страну собственных козочек и стала знаменитостью

Видео: Сегодня

Кроме этого, мы рассказывали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.

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Источники: Сегодня , instagram.com/alinabock
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