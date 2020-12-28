Прямо до слез: юмористка в коротких видео высмеяла реальные жизненные ситуации
Алина Бок жестко иронизирует над Instagram и TikTok-блогерами
С помощью иронии и юмора можно пережить самые тяжелые повороты судьбы. Но посмеяться над собой – это особый талант. Если вы не умеете, тогда советуем вам посмотреть забавные Instagram-ролики актрисы, юмористки и блогерши Алины Бок из США.
Алина часто высмеивает объективацию в кино и рекламе, проявления бытового сексизма, а также жестко иронизирует над Instagram и TikTok-блогерами, духовными наставниками и коучами, которые рассказывают, как достичь успеха и разбогатеть.
Актриса не боится показаться глупой и легко перевоплощается ради нужного образа. На ее видео невозможно смотреть без улыбки. Убедитесь в этом сами:
Напомним, жительница Тернопольской области стала звездой интернета: на своем Youtube-канале женщина выкладывает видео, где рассказывает об обычном сельском быте, секретах кулинарии и уходе за козами.
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Кроме этого, мы рассказывали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.
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