Женщина потратила 82 тысячи гривен на репетицию своих похорон. Пришлось арендовать гроб (фото)

По словам 59-летней доминиканки Майры Алонзо, это была ее заветная мечта – отправить саму себя в последний путь

Фото: Dailymail / YouTube

59-летняя жительница Доминиканской Республики Майра Алонзо потратила около 60 тысяч мексиканских песо (82 тыс. грн) на организацию и проведение своих фальшивых похорон.

По словам женщины, это была ее заветная мечта – отправить саму себя в последний путь.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Майра Алонзо утверждает, что порадоваться жизни столь необычным способом ее натолкнули массовые смерти из-за коронавируса.

Доминиканка арендовала гроб на один день и пригласила на церемонию родственников и всех друзей. Она облачилась в белую одежду, надела на голову венок из цветов, легла в гроб и закрыла глаза, притворившись мертвой.

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Фото: NEWSFLASH

Смотря на весь этот перформанс, родственники и друзья Алонзо улыбались и снимали происходящее на телефоны.

"Если завтра я умру, я не хочу, чтобы кто-то организовывал мне похороны, потому что я все уже сделала при жизни", – заявила самостоятельная женщина.

Ненастоящие похороны Майра Алонзо организовала в родном городе Сантьяго в конце апреля.

Напомним, TikTok-блогерша Теа Лавридж после рождения ребенка обнаружила, что возлюбленный изменял ей с подругой, пока она была беременна. Вскоре мужчина оказался в тюрьме. Пользуясь этим, Лавридж устроила своему возлюбленному фальшивые похороны, чтобы обмануть его любовницу.

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