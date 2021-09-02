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Мемы с 3 сентября: старые и новые приколы о Шуфутинском и его календаре

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 сентября, 23:05
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Очередная традиционная порция приколов и фоток из соцсетей, посвященных 3 сентября и Шуфутинскому
Мемы с 3 сентября 2021
Мемы с 3 сентября 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ну сколько можно из года в год одно и то же, скажете вы. Переверните уже этот календарь! Но сети упорно встряхивают старые и взрываются новыми мемами на тему 3 сентября Шуфутинского. А все благодаря хиту почти 30-летней давности.

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Вот и в 2021 году мы собрали для вас лучшие мемы про 3 сентября, прикольные картинки, фото и видео о популярной песне в исполнении российского шансонье Михаила Шуфутинского.

  • "Оно приближается"

Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/galinapadzheva
Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/galinapadzheva

  • "Когда наступает 3 сентября, в мире грустит только один человек"

Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske
Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske

  • "Вжэ блЫзько!"

3 сентября Шуфутинский. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна
3 сентября Шуфутинский. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна

  • "Уже скоро....))"
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Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/batyrevanatasha57
Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/batyrevanatasha57

  • "Завтра начинается сегодня"

3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk
3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk

  • "Я календарь переверну…"

Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75
Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75

Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/hriyndel.1975
Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/hriyndel.1975

  • "Как, кааааак убрать из головы Михаила Захаровича?"

3 сентября мемы, приколы, картинки. Фото instagram.com/tezaura
3 сентября мемы, приколы, картинки. Фото instagram.com/tezaura

  • "Шуфутинский идет к календарю"
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Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75
Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75

  • "У вас есть календарь? А если найду?"

Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/natalivasileva75
Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/natalivasileva75

  • "3 сентября – это конкурент 2 февраля"

День Шуфутинского vs День сурка
День Шуфутинского vs День сурка / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/memwiki
Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/memwiki

  • "Ты впускаешь людей в свою жизнь, а они переворачивают твои календари!"

3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/lmb_lugansk
3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/lmb_lugansk

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Смотрите концерт к 30-летию независимости Украины на телеканале "Украина" с участием топовых украинских звезд:

Ранее мы рассказывали, что Украинский телеканал анонсировал концерт Шуфутинского 5 сентября, а фанаты требуют 3-го.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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