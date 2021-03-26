"Превратилась в Шрека": девушка намазалась испорченным кремом и позеленела (фото)

Кожа блогерши поменяла цвет и покрылась пятнами

Популярная британская блогерша под ником Саския показала печальные последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. По словам девушки, теперь она похожа на главного персонажа мультсериала "Шрек".

На кадрах, обнародованных в соцсети TikTok, отчетливо видно, что кожа Саскии позеленела и покрылась пятнами.

Фото: TikTok | Saskiahehe

"Почему это происходит со мной? Я просто стала зеленой", – пожаловалась девушка в ролике и сравнила себя с героем мультфильма Шрек. Она также сообщила, что просроченным автозагаром необходимо было воспользоваться до января 2020 года.

"Смеюсь в голос", "Это очень смешно", "Ты, скорее, Фиона, а не Шрек", "Ты похожа на ведьму", "Твоя кожа реально стала зеленой – настоящий Шрек", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Короткий ролик британки уже набрал больше 100 тысяч просмотров.

Напомним, британская бьюти-блогерша Люси Реглер показала своим подписчикам в Facebook жуткие последствия использования автозагара: мусс неравномерно лег на кожу, а некоторые участки остались белыми.

Кроме этого, мы писали, как просроченный крем превратил красотку в мутанта.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться