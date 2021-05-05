Пожилые туристы скинулись по 77 гривен на экскурсию в "живописное место". Их отвезли на кладбище
Путешественникам обещали трансфер на автобусе, обзорную экскурсию и обед. В итоге туристы попали на кладбище, где для них организовали распродажу
В китайском муниципалитете Чунцин туристическая фирма Longyao вместо обзорной экскурсии с шопингом отвезла группу пожилых людей на кладбище.
Об этом сообщает BBC.
Путешественники заплатили за это "развлечение" по 18 юаней (77 гривен). Им обещали трансфер на автобусе, обед, а также посещение "живописного места". В итоге туристы оказались на кладбище, где для них организовали распродажу.
После жалоб недовольных клиентов местные власти начали проверку этого инцидента. Чиновники заявили, что "будут решительно противодействовать любым действиям, которые нарушают права туристов и портят имидж города".
К тому же Комитет по культуре и развитию туризма Чунцина выяснил, что у организатора поездки Longyao нет лицензии на осуществление туристической деятельности. В ведомстве пообещали в будущем пресекать подобные случаи.
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