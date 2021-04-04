Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Сегодня, 06:10

Предлагаем вам набор самых лучших поздравлений с католической Пасхой-2021

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

Сегодня, 4 апреля, отмечается католическая Пасха. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас лучшие поздравления с Пасхой 2021: самые оригинальные и красочные открытки и короткие смс, которые можно отослать родным, близким и коллегам.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Поздравления с католической Пасхой-2021

***
Поздравляю со светлой Пасхой! Желаю тебе много чудес и восхищений, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровья тебе, безграничной любви, неиссякаемого достатка и процветания.

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
В светлый праздник Пасхи, желаю всем людям на земле, быть искреннее к друг–другу и добрее. Пускай никогда не будет войн и катастроф, и все мы будем поистине счастливыми от того, что видим солнечный свет и цветение цветов, слышим пение птиц и смех детей. С святой Пасхой вас всех! Будьте здоровы и счастливы. Христос воскрес, воистину воскрес!

***
Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть снизойдет на твой дом благодать, мир и покой, пусть царят в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге, здоровья и счастья Вам и Вашим близким, взаимопонимания, пусть ваша жизнь будет наполнена весельем и радостью.

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
Пускай в сердце царит лишь свет; в доме — уют и благополучие; у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставайте верить. С праздником!

***
Поздравляем Вас со светлым пасхальным праздником, пусть в Вашей душе ощущается всегда присутствие Высшей силы, будут здоровы и успешны Ваши дети, крепки и счастливы Ваши семьи, активны и бодры Ваши родители. Пусть сопровождает Вас душевное спокойствие, материальное благополучие, уверенность в счастливом будущем и вера.

***
С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Пожелания: земных благ, духовного развития, душевного спокойствия, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Будьте хранимы Господом на многая и благая лета. Радости торжества, крепкой веры и бесконечной любви!

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
В этот светлый день, великий праздник Пасхи шлю свои теплые пожелания здравия и мира, великодушия и благополучия. Пусть Бог помогает в трудную минуту, пусть жизнь счастливой речкою бежит, пусть душа будет свободной и открытой, а сердце отзывчивым и добрым.

***
Со светлым Праздником Пасхи! В этот день я желаю тебе мира и процветания. Пусть Господь оберегает тебя от чужой зависти и злости, люди вокруг дарят тебе только любовь и радость, а жизнь будет наполнена яркими красками и смехом близких. Желаю, чтобы каждый день в этой жизни был прожит тобой с удовольствием!

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
Христос Воскрес. Я поздравляю тебя с Пасхой и от чистого сердца хочу пожелать освободить свою душу от тревог, обид и печалей, стать добрее, увидеть этот мир по-новому, полюбить свою жизнь еще сильней. Здоровья тебе и простого человеческого счастья.

***
Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие веселые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают всё твоё сердце!

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки Католическая Пасха-2021: традиции и запреты дня Католическая Пасха-2021: дата, история и традиции праздника Католическая Пасха: немцы в этот день угощаются Гугельхопфом (рецепт) Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд Идеи самых оригинальных подарков к праздникам апреля
праздники Пасха открытки поздравления картинки католическая Пасха церковные праздники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 20:32Фаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Вчера, 18:30No Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Вчера, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

2 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

2 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье

1 апреляЗвездно

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

1 апреляВкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

1 апреляФаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляЗвездно

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой: Благодарю каждого за поддержку

1 апреляЗвездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

1 апреляЗвездно

MONATIK впервые показал лица обоих сыновей и кадр росписи в ЗАГСе с супругой (фото)

1 апреляВкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

1 апреляЗвездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Новости партнеров

Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять