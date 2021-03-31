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Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 13:23

Прикольные смс, картинки и поздравления с Днем смеха друзьям, коллегам и любимым

День смеха и юмора ежегодно отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, домашних, словом, всех, с кем вам предстоит увидеться в этот праздник – первое апреля. Но имейте в виду, что первоапрельские розыгрыши, приколы и шутки должны быть веселыми и безобидными.

Life Сегодня собрали для вас самые забавные картинки, шутки и поздравления, с помощью которых можно развеселить друзей и коллег 1 апреля.

А еще смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на весенние праздники для родных, друзей и близких.

Поздравления с 1 апреля в стихах

****

Этот день пропитан смехом,
Полон шуток необычных,
Шуток сказанных с задором,
От простых до неприличных,
И тебе шепну я тоном,
Закадычного дружка,
"У тебя спина вся в белом,
С денем тебя – днем дурака!"

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

****

Апрельский первый день веселый,
Смеются фирмы, ясли, школы,
Учителя, врачи, водители,
Смеются дети и родители,
И в этот праздник дурака,
Веселье ждёт наверняка,
Ты просто улыбнись прохожему,
И дню весеннему, погожему.

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****

Ну вот настал день – 1 апреля,
Пора придумать шутки посмешней!
И постараться в этот день весенний
Вам разыграть знакомых и друзей!

****

День смеха – первое апреля,
Отметь сегодня от души!
А лучше – целую неделю
Ты развлекайся и пляши.
А главное – сегодня шутки
Никак нельзя не понимать,
И лучше ни одной минутки
Серьезно не воспринимать!

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

****

В это первое апреля
Шутки нам не надоели,
Мы сегодня в самом деле
Только лишь вошли во вкус!
Льется пусть рекой веселье,
Будет радость на пределе,
Надо нам добиться цели -
Жизнь нектаром пусть течет!

****

Вам желаю откровенно,
Целый год смеяться громко!
Ведь пришел опять день смеха,
Смейтесь долго, звонко-звонко!
Чтоб все беды и ненастья
Обходили стороной!
А в замен мешочек счастья,
Чтоб упал на вас горой!
Смех – излечит всех и вся!
Это знаешь ты и я!

С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: bonnycards

****

Сегодня я в сети читал,
Что в парке метеор упал.
Что синий заяц за окном,
Что тигры заняли роддом.
И что мне это все не снится,
И что нога твоя дымится,
И тойтерьер похож на зверя.
Что где-то сладкие метели,
В глазури, сахарные ели.
Но просто я в это не верю,
Сегодня ж первое апреля!

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

****

На спине записка,
Кнопка на сиденье:
Шутки все уместны
В этот день весенний.
Очень важно, хоть и сложно,
Никому не верить:
В этот праздник всё возможно -
Первое апреля.

****

Ты сегодня грустным быть
Даже не пытайся,
Всех друзей развеселить
Лучше постарайся!
Слух прошел в прямом эфире:
Всем подарят по квартире,
Сильно вырастет зарплата,
И понизится квартплата.
А на пенсию отныне
Каждый купит по машине!
1 апреля, братцы –
Повод дружно посмеяться!

С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: bonnycards

****

Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.
И без этого – никак!
А кто против – сам дурак.
Знают все: в день смеха
Грусть-печаль – помеха!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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