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Появился чудо-костюм для растолстевших на карантине мужчин (фото)

Сегодня, 09:39

Теперь каждый может превратиться в культуриста, не вставая с дивана. Правда, придется ходить под толстым слоем резины

Китайский интернет-магазин Taobao продает силиконовые костюмы для тела Smitzen. Теперь каждый может превратиться в культуриста, не вставая с дивана. Правда, придется ходить под толстым слоем резины.

Комплектация костюмов разная: если вы хотите похвастаться рельефным прессом, то остановитесь на накладке для верхней части тела. Если планируете носить шорты, то выбирайте только фейковые бедра, пишет таблоид Daily Mail.

Фото: Taobao | Smitzen

В зависимости от размера и конфигурации цена варьируется от 3,4 до 17 тысяч гривен. Если сравнить цены на абонементы в элитный фитнес-клуб, то купить костюм будет не только быстрее, но и намного дешевле.

Фото: Taobao | Smitzen

Напомним, художники открыли тайну самого масштабного и дорогого костюма оригинального шоу "Маска". Кроме этого, мы рассказывали, что для костюма Павы в шоу "Маска" использовали несколько сотен драгоценных кристаллов.

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