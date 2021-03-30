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Появились первые гендерно равные и этнически разнообразные игральные карты (фото)

Сегодня, 11:55

Теперь королем может быть и мужчина, и женщина

16-летняя Мааян Сегал создала колоду игральных карт Queeng Playing Cards 2.0, в которых персонажи являются представителями различных этнических групп и полов. Это уже вторая версия карт Сегал, предыдущая была только гендерно равной. Об этом сообщает издание Card Player.

В Queeng Playing Cards 2.0 королем может быть и мужчина, и женщина. Карты герцогини или герцога заменили карты дам, а принца или принцессы – валетов. Также в колоде есть женская версия Джокера.

Фото: Queeng

После запуска первой версии Queeng было продано более 50 тысяч экземпляров. Однако некоторые пользователи заметили, что колода карт не была этнически разнообразной, поэтому Сегал решила создать новую. Девушка нарисовала на картах персонажей, которые имеют разный оттенок кожи, волос, различные черты лица.

Фото: Queeng

Напомним, ранее Управление по стандартам рекламы Великобритании решило запретить распространение рекламы компьютеров из-за нарушений гендерной политики.

Кроме этого, американская игрушечная компания Mattel, которая изготовляет куклы Барби, запускает производство гендерно-нейтральных игрушек серии Creatable World.

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Источник: cardplayer.com
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