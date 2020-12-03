Pornhub выпустил альбом "сексуальных хитов" к Рождеству. Мы послушали – качает!

Послушать композиции можно в Apple Music и Spotify

Pornhub выпустил рождественский музыкальный альбом XXXmas. В него вошли шесть треков общей длиной 17 минут. Слушать XXXMas можно на Apple Music, Spotify и Deezer.

Среди главных исполнителей: рэперы A$AP Ferg, Young M.A., Mila J, Rubi Rose, Sukihana и KenTheMan. В записи также участвовали пороноактрисы Asa Akira и Demi Sutra. Все песни объединены тематикой секса и Рождества.

Это уже второй тематический альбом от Pornhub Records. Первую коллекцию "сексуальных хитов" его поклонники получили на День святого Валентина.

Pornhub – интернет-ресурс, предоставляющий пользователям доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Pornhub запустили в Монреале. С 2007 года у него есть офисы в Сан-Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане и Лондоне. В марте 2010 года Pornhub перекупила компания Manwin (ныне – MindGeek), владеющей многими другими аналогичными платформами.

Напомним ранее мы писали, как порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети.

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Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.

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