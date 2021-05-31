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Попугай перепевает легендарные хиты 80-х годов. Он вытягивает ноты ничем не хуже рок-звезды

Сегодня, 09:15

По словам хозяина птицы, талант к музыке у желтоголового амазона Тито раскрылся вскоре после начала карантина

Попугай Тито исполняет легендарные хиты
Попугай Тито исполняет легендарные хиты
Фото: Сегодня

Житель США Фрэнк Магило и его желтоголовый амазон Тито обзавелись армией поклонников. Дела в том, что эта весьма необычная и безумно талантливая парочка делает реально качественную музыку! Кажется, Чико из бостонского зоопарка пора начинать волноваться.

Вы только послушайте вот это:

Scorpions – Wind Of Change

AC/DC – Whole Lotta Rosie

The Beatles – Here Comes The Sun

Dire Straits – Money For Nothing

Foo Fighters – The Pretender

Как и у каждой уважающей себя группы, у них есть свой YouTube-канал – "Тито и человек". Там регулярно появляются их неповторимые "каверы" на известные песни. Сейчас на канале около ста тысяч подписчиков, но самые популярные ролики по количеству просмотров приближаются к миллиону.

По словам Магило, талант и любовь питомца к музыке он обнаружил вскоре после начала карантина, когда от скуки играл на гитаре рядом с Тито, а тот неожиданно стал подпевать. Хотя попугай живет в семье уже 18 лет, раньше такую музыкальность он не проявлял.

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Тито предпочитает рок 70-80-х годов: в его репертуаре есть AC/DC, Pink Floyd, Metallica, Lynyrd Skynyrd и другие. Иногда встречаются и более современные группы: Oasis и Modest Mouse.

Бонус!

Напомним, болтливые попугаи разругались с посетителями британского зоопарка.

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видео музыка попугай
Источник: Сегодня
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