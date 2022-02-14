Понедельник – день тяжелый: курьезные фото котов из Twitter, которые готовы к трудовой неделе

То, что коты понимают цену деньгам и знают все про успех, мы уже поняли. А теперь предлагаем вашему вниманию еще одну забавную подборку, которая показывает, как приходится работать котам, которые привыкли сами добиваться в жизни благ, а не ждут подачек от двуногих.
Есть много мажорных питомцев, которых обеспечивают люди, а они даже не подозревают, как им повезло. А вот другим приходится много и усердно работать: на распродажах, мангальщиками, фотографами, продавцами, архивариусами, президентом Америки и других халтурках — кому как повезет.
January 20, 2022
Оттого коты так много и спят, что сильно устают на своих рабочих местах. Так что, цените этих пушистых трудоголиков и не обижайте, а дайте лучше лишний кусочек колбаски. Ну и смотрите подборку котов-трудоголиков из Twitter.
Далее по теме
(? @flash_3_rob) pic.twitter.com/L8i1JfsGHS— cats with jobs (@CatWorkers) January 20, 2022
(? @alyssa_cstewart) pic.twitter.com/ZMhbNHG0tU— cats with jobs (@CatWorkers) January 19, 2022
(? https://t.co/AaIEcwlvB9) pic.twitter.com/C6q7GxrLFn— cats with jobs (@CatWorkers) February 1, 2022
February 6, 2022
February 5, 2022
Также оставайтесь с нами и смотрите фото самого милого поросенка Джузеппы, который растопит ваши сердца.
Кроме того, вам понравятся невероятно трогательные, а также курьезные фото Генри и Балу.