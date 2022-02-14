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Понедельник – день тяжелый: курьезные фото котов из Twitter, которые готовы к трудовой неделе

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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14 февраля, 07:00
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Не только вам не хочется ничего делать в понедельник: котам, как вы видите, тоже не легко, но они собрались с силами и пошли работать
Коты-трудоголики, которые умеют работать и зарабатывать деньги
Коты-трудоголики, которые умеют работать и зарабатывать деньги / Фото: pixabay.com

То, что коты понимают цену деньгам и знают все про успех, мы уже поняли. А теперь предлагаем вашему вниманию еще одну забавную подборку, которая показывает, как приходится работать котам, которые привыкли сами добиваться в жизни благ, а не ждут подачек от двуногих.

Есть много мажорных питомцев, которых обеспечивают люди, а они даже не подозревают, как им повезло. А вот другим приходится много и усердно работать: на распродажах, мангальщиками, фотографами, продавцами, архивариусами, президентом Америки и других халтурках — кому как повезет.

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Оттого коты так много и спят, что сильно устают на своих рабочих местах. Так что, цените этих пушистых трудоголиков и не обижайте, а дайте лучше лишний кусочек колбаски. Ну и смотрите подборку котов-трудоголиков из Twitter.

Также оставайтесь с нами и смотрите фото самого милого поросенка Джузеппы, который растопит ваши сердца.

Кроме того, вам понравятся невероятно трогательные, а также курьезные фото Генри и Балу.

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Елена Мело Тсина
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