Полнолуние без Photoshop. 17 снимков, от которых мурашки по коже
Все эти фотографии – настоящие
Американский пейзажный фотограф Зак Кули обожает фотографировать Луну. Мастер пытается сделать самые оригинальные фотографии во время полнолуния, и у него это здорово получается.
Некоторые подписчики Зака в Instagram пишут, что его снимки "фальшивые" и "отфотошопленные". Хотя на самом деле они настоящие. Правда, немного "улучшены с помощью трюков с камерой".
Кули использует телеметрический зум-объектив, чтобы сделать несколько снимков, а затем соединяет их с двойной экспозицией в одном кадре. Вот почему его фотографии выглядят такими неестественно большими (стоит отметить, что фотограф не использует Photoshop).
Недавно Зак Кули сделал невероятный снимок Луны в природном парке Арчес в штате Юта, США. Когда смотришь на эту фотографию, создается впечатление, что Бог созерцает свое творение – людей.
Посмотрите на 17 потрясающих фотографий полнолуния от Зака Кули:
Напомним, ранее мы опубликовали фотографии "встречи" осетровой Луны с Юпитером и Сатурном.
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Кроме этого, NASA совершило сенсационное открытие на Луне.
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