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Полнолуние без Photoshop. 17 снимков, от которых мурашки по коже

Сегодня, 13:46

Все эти фотографии – настоящие

Американский пейзажный фотограф Зак Кули обожает фотографировать Луну. Мастер пытается сделать самые оригинальные фотографии во время полнолуния, и у него это здорово получается.

Некоторые подписчики Зака в Instagram пишут, что его снимки "фальшивые" и "отфотошопленные". Хотя на самом деле они настоящие. Правда, немного "улучшены с помощью трюков с камерой".

Кули использует телеметрический зум-объектив, чтобы сделать несколько снимков, а затем соединяет их с двойной экспозицией в одном кадре. Вот почему его фотографии выглядят такими неестественно большими (стоит отметить, что фотограф не использует Photoshop).

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Недавно Зак Кули сделал невероятный снимок Луны в природном парке Арчес в штате Юта, США. Когда смотришь на эту фотографию, создается впечатление, что Бог созерцает свое творение – людей.

Посмотрите на 17 потрясающих фотографий полнолуния от Зака Кули:

1. Полнолуние в природном парке Арчес

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto
Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

2. Полнолуние в пустыне

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

3. Невероятный городской пейзаж

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

4. Потрясающий вид

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

5. В горах

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

6. Самолет на фоне Луны

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

7. Фейерверк во время полнолуния

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

8. Гигантская Луна

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

9. На грани

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

10. Минимализм

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

11. Необычный ракурс

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

12. Впечатляющий масштаб

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

13. Сказочная атмосфера

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

14. Космическая композиция

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

15. Мистическая Луна

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

16. "Поймал" Луну

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

17. На вершине пирамиды

Фото: Instagram | Zachcooleyphoto

Напомним, ранее мы опубликовали фотографии "встречи" осетровой Луны с Юпитером и Сатурном.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы наблюдали лунное затмение:

Кроме этого, NASA совершило сенсационное открытие на Луне.

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Источники: Сегодня , instagram.com/zachcooleyphoto
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