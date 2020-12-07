Полнолуние без Photoshop. 17 снимков, от которых мурашки по коже

Все эти фотографии – настоящие

Американский пейзажный фотограф Зак Кули обожает фотографировать Луну. Мастер пытается сделать самые оригинальные фотографии во время полнолуния, и у него это здорово получается.

Некоторые подписчики Зака в Instagram пишут, что его снимки "фальшивые" и "отфотошопленные". Хотя на самом деле они настоящие. Правда, немного "улучшены с помощью трюков с камерой".

Кули использует телеметрический зум-объектив, чтобы сделать несколько снимков, а затем соединяет их с двойной экспозицией в одном кадре. Вот почему его фотографии выглядят такими неестественно большими (стоит отметить, что фотограф не использует Photoshop).

Недавно Зак Кули сделал невероятный снимок Луны в природном парке Арчес в штате Юта, США. Когда смотришь на эту фотографию, создается впечатление, что Бог созерцает свое творение – людей.

Посмотрите на 17 потрясающих фотографий полнолуния от Зака Кули:

1. Полнолуние в природном парке Арчес

2. Полнолуние в пустыне

3. Невероятный городской пейзаж

4. Потрясающий вид

5. В горах

6. Самолет на фоне Луны

7. Фейерверк во время полнолуния

8. Гигантская Луна

9. На грани

10. Минимализм

11. Необычный ракурс

12. Впечатляющий масштаб

13. Сказочная атмосфера

14. Космическая композиция

15. Мистическая Луна

16. "Поймал" Луну

17. На вершине пирамиды

Напомним, ранее мы опубликовали фотографии "встречи" осетровой Луны с Юпитером и Сатурном.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы наблюдали лунное затмение:

Кроме этого, NASA совершило сенсационное открытие на Луне.

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