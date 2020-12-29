Показали фото "самого красивого мужчины на планете"

Победителя выбрали из примерно 125 тысяч претендентов

Самым красивым мужчиной на планете по версии Independent Critics стал шведский автор и популярный блогер Феликс PewDiePie Чельберг. Рейтинг, в который вошли многочисленные спортсмены, актеры, модели и музыканты из 40 стран мира, опубликован на YouTube-канале TC Candler.

Списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться, отмечают авторы рейтинга. Они попросили не судить их строго, ведь пришлось выбирать победителей из примерно 125 тысяч претендентов.

"Это неблагодарная задача, так как ни один человек не согласится со всеми вариантами", – говорится в описании к рейтингу.

Итак, кто же вошел в пятерку лидеров?

Ким Тхэхен – южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS, выступающий под псевдонимом Ви.

Крис Хэмсворт – австралийский актер.

Чон Джонгук – также участник BTS.

Генри Кавилл – британский актер.

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