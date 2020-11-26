Похудевшая на 68 килограммов женщина раскрыла секрет сброса веса: фото до и после
Американка решила полностью изменить свою жизнь
Страдающая ожирением 31-летняя Натали Варгас из американского города Лос-Анджелес за несколько лет похудела на 68 килограммов. Американка начала вести более здоровый образ жизни и занялась спортом. Об этом сообщает издание VNExpress.
Отмечается, что к 28 годам Натали весила 140 килограммов и носила одежду размера 4XL. Врачи предупредили ее, что ожирение может привести к смертельно опасным болезням, в том числе диабету второго типа.
Как ей удалось похудеть? Варгас стала следить за питанием и дважды в неделю посещать спортзал. Так, за полтора года она похудела на 23 килограмма. Однако боли в колене, вызванные лишним весом, не позволяли ей полноценно заниматься спортом. Именно поэтому американка отважилась на рукавную гастропластику – хирургическим путем ей сократили объем желудка на 80 процентов. После операции она похудела еще на 45 килограммов.
Теперь американка потребляет в день вместо 3000 калорий всего 1200 калорий. Кроме того, она полюбила пробежки вдоль берега моря. "Раньше я ненавидела тренировки на свежем воздухе, а теперь с нетерпением жду каждое следующее занятие", – рассказывает Натали.
Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.
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