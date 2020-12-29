Под Киевом Санта-Клаус на параплане осыпал детей конфетами (видео)

Дети и их родители были счастливы

Конфеты с неба посыпались на жителей Обухова Киевской области. Такой новогодний подарок сделал неизвестный мужчина. Как получилось воплотить такую необычную задумку – далее в материале.

Видео: Сегодня

В костюме Санта-Клауса мужчина пролетел на параплане над детскими площадками. Конфеты с неба посыпались на жителей Обухова Киевской области.

Такой новогодний подарок сделал неизвестный мужчина. С высоты птичьего полета мужчина щедро осыпал детишек сладостями. Все это на видео сняли взрослые.

Говорят, радовались не только дети, но и родители, ведь глазам своим не верили, что такое возможно.

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