Под Киевом Санта-Клаус на параплане осыпал детей конфетами (видео)
Дети и их родители были счастливы
Конфеты с неба посыпались на жителей Обухова Киевской области. Такой новогодний подарок сделал неизвестный мужчина. Как получилось воплотить такую необычную задумку – далее в материале.
В костюме Санта-Клауса мужчина пролетел на параплане над детскими площадками. Конфеты с неба посыпались на жителей Обухова Киевской области.
Такой новогодний подарок сделал неизвестный мужчина. С высоты птичьего полета мужчина щедро осыпал детишек сладостями. Все это на видео сняли взрослые.
Говорят, радовались не только дети, но и родители, ведь глазам своим не верили, что такое возможно.
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