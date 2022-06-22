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Почему коты сбрасывают вещи на пол – курьезное исследование

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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22 июня, 12:23
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Чтобы наконец понять, что происходит у животных в голове, когда они сбрасывают вазы с подоконника, мы решили найти научные факты, объясняющие их поведение
Ученые исследовали поведение котов и выяснили, почему они любят сбрасывать наши вещи
Ученые исследовали поведение котов и выяснили, почему они любят сбрасывать наши вещи / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Ученые во всем мире давно пытаются понять, почему коты ведут себя именно так: портят мебель, не обращают на нас внимание, спят в шкафу или будят нас в 4 утра.

Одним из самых странных, но в тоже время захватывающих действий, которое мы наблюдаем у наших пушистых друзей – сбрасывание предметов со стола или подоконника. От самых мелких до вазонов и картин. Разбираемся, почему коты так любят опрокидывать предметы.

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Ученые определили, что одна из причин связана с кошачьими инстинктами. Стоит помнить, что животные в первую очередь охотники. Поэтому ваш питомец может думать, что предмет на столе – это мышь. Инстинкт подсказывает им остановить свою добычу.

Когда ваша кошка подталкивает лапой маленький неподвижный объект, она практикует поведение. Инстинкты вашей кошки подсказывают ей, что пресс-папье или безделушка могут оказаться мышью. Ее тыкающая лапа заставляет ее бегать, давая возможность поиграть, — рассказывает доктор Х. Эллен Уайтли HowStuffWorks.

Коты также невероятно умны. Поэтому, когда они видят, что опрокидывание вещей вызывает интерес и привлекает внимание их владельцев, они обязательно будут повторять эти действия.

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После того, как кошка узнает, что, скинув что-то на пол, люди действуют вдвойне быстрее, она может делать это специально, чтобы привлечь ваше внимание, особенно если она чувствует, что скоро время приема пищи, — объяснила доктор Х. Эллен Уайтли.

Ученые отметили, если мы все-таки хотим научить домашних любимцев не сбрасывать вещи, для этого нужно развлекать животное в течении дня, окружить их разными игрушками, иногда даже отдать для этих целей канцелярские предметы. Лучше, конечно, переставить хрупкие и ценные вещи в безопасные места.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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